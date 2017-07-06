«Росэлектроника» освоила 55 нм нормы производства навигационных чипов и готовит топологию 40 нм

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к серийному производству навигационного приемного модуля нового поколения, выполненного по технологии КМОП 55 нм. При этом специалисты холдинга готовятся освоить топологию 40 нм. Прежний технологический уровень выпускаемых модулей составлял 130 нм.

Устройство позволяет принимать и обрабатывать сигналы всех существующих навигационных систем — российской ГЛОНАСС, американской GPS и европейской Galileo, что обеспечивает максимальную надежность навигации в сложных условиях (горы, лес, плотная городская застройка), а также при техническом сбое или намеренном отключении навигационного сигнала на тех или иных спутниках. При этом устройство обладает габаритами достаточно малыми для мобильного применения — 14,3×13,7×2,6 мм.

Разработку модуля, получившего обозначение «ПРО-04», выполнило московское предприятие холдинга — АО «НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», в сотрудничестве с ООО «ДЦ «Геостар навигация».

Модуль состоит из чипа радиоприемного тракта для частоты L1 и чипа цифровой обработки сигналов. Цифровой чип включает в себя многоканальный коррелятор, машины быстрого поиска сигнала, процессорное ядро, память, интерфейсы и представляет собой «систему на кристалле» (СнК). Чипы объединены с флэш памятью в одном стандартном корпусе типа BGA и представляют собой «систему в корпусе» (СвК) с размерами 8×8 мм.

Устройство «ПРО-4» разработано на основе навигационного модуля предыдущего поколения «ГеоС-3/3М», но оснащено более современными процессором Cortex-М3 и обладает увеличенной в 2 раза памятью — с 4 Мб до 8 Мб. Кроме того, в модуле использованы новейшие элементы, позволяющие повысить чувствительность приемника (со 161 дБВт до 163 дБВт в режиме слежения) при снижении его энергопотребления (со 110 мВт до 70 мВт в режиме слежения).

Модуль поддерживает режим RTK (Real Time Kinematic), обеспечивая сантиметровую точность навигации с использованием дифференциальных фазовых поправок.

Устройство будет представлено на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, который состоится 18-23 июля в подмосковном Жуковском. Холдинг «Росэлектроника» будет представлен на объединенном стенде радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех — павильон F2, стенд 3а.

Навигационные модули предыдущих поколений (ГеоС-1/1М, ГеоС-3/3М), разработанные НИИМА «Прогресс» совместно с ДЦ «Геостар навигация», выпускались с 2010 года и поставлены потребителям в объеме 700 тыс.шт.

НИИМА «Прогресс» является ведущим дизайн-центром микроэлектронных устройств в России. Разработкой специализированных микросхем для навигационных ГЛОНАСС/GPS/Galileo приемников предприятие занимается с 1996 года.