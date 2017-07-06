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Электроника и электротехника

«Росэлектроника» освоила 55 нм нормы производства навигационных чипов и готовит топологию 40 нм

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к серийному производству навигационного приемного модуля нового поколения, выполненного по технологии КМОП 55 нм. При этом специалисты холдинга готовятся освоить топологию 40 нм. Прежний технологический уровень выпускаемых модулей составлял 130 нм.

Устройство позволяет принимать и обрабатывать сигналы всех существующих навигационных систем — российской ГЛОНАСС, американской GPS и европейской Galileo, что обеспечивает максимальную надежность навигации в сложных условиях (горы, лес, плотная городская застройка), а также при техническом сбое или намеренном отключении навигационного сигнала на тех или иных спутниках. При этом устройство обладает габаритами достаточно малыми для мобильного применения — 14,3×13,7×2,6 мм.

Разработку модуля, получившего обозначение «ПРО-04», выполнило московское предприятие холдинга — АО «НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», в сотрудничестве с ООО «ДЦ «Геостар навигация».

Модуль состоит из чипа радиоприемного тракта для частоты L1 и чипа цифровой обработки сигналов. Цифровой чип включает в себя многоканальный коррелятор, машины быстрого поиска сигнала, процессорное ядро, память, интерфейсы и представляет собой «систему на кристалле» (СнК). Чипы объединены с флэш памятью в одном стандартном корпусе типа BGA и представляют собой «систему в корпусе» (СвК) с размерами 8×8 мм.

Устройство «ПРО-4» разработано на основе навигационного модуля предыдущего поколения «ГеоС-3/3М», но оснащено более современными процессором Cortex-М3 и обладает увеличенной в 2 раза памятью — с 4 Мб до 8 Мб. Кроме того, в модуле использованы новейшие элементы, позволяющие повысить чувствительность приемника (со 161 дБВт до 163 дБВт в режиме слежения) при снижении его энергопотребления (со 110 мВт до 70 мВт в режиме слежения).

Модуль поддерживает режим RTK (Real Time Kinematic), обеспечивая сантиметровую точность навигации с использованием дифференциальных фазовых поправок.

Устройство будет представлено на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, который состоится 18-23 июля в подмосковном Жуковском. Холдинг «Росэлектроника» будет представлен на объединенном стенде радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех — павильон F2, стенд 3а.

Навигационные модули предыдущих поколений (ГеоС-1/1М, ГеоС-3/3М), разработанные НИИМА «Прогресс» совместно с ДЦ «Геостар навигация», выпускались с 2010 года и поставлены потребителям в объеме 700 тыс.шт.

НИИМА «Прогресс» является ведущим дизайн-центром микроэлектронных устройств в России. Разработкой специализированных микросхем для навигационных ГЛОНАСС/GPS/Galileo приемников предприятие занимается с 1996 года.

http://www.ruselectronics.ru/news/?id=2912

Ростех, Росэлектроника, НИИМА Прогресс, Геостар навигация
  • Нет аватара gik
    06.07.1715:42:36

    Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к серийному производству навигационного приемного модуля нового поколения, выполненного по технологии КМОП 55 нм. При этом специалисты холдинга готовятся освоить топологию 40 нм.

    Приступить к серийному производству, не значит обязательно у нас в стране. На каких заводах делаются микросхему, у нас или в Китае? Вопрос не конкретно автору, а знающим, кто в курсе?

    #929726
    • Виктор Гюго Виктор Гюго
      06.07.1717:47:12

      55 и 40 это точно не у нас будет произведено. Это, конечно, не так хорошо. С другой стороны чем больше чипов будет спроектировано у нас, чем больше фирм будут проектировать свои чипы, тем бОльшая выгода будет на размещение у нас производства. Ход за «Микрон"-ом.

      #929791
      • Нет аватара scifi2015
        06.07.1720:53:43

        Микрон здесь при чем?

        Там только-только пытаются 65нм освоить. Пробные образцы.

        Массово на 90нм с 2014-го только Эльбрусы

        Отредактировано: scifi2015~20:57 06.07.17
        #929861
        • Виктор Гюго Виктор Гюго
          07.07.1711:01:00

          на сайте написано 65нм. типа — освоено. вроде как копают глубже (до 40) но процент брака неприемлемый. кто в курсе, написали бы…

          #930128
      • Евгений Бубнов Евгений Бубнов
        07.07.1714:43:14

        Для меня тут недавно открытие случилось, что япы тоньше 90нм так же на Тайване заказывают… У Китая тоньше 45 нет, так же в Тайване размещают.

        #930228
  • Нет аватара КТ835
    06.07.1717:16:40

    У «Микрона» 65нм вроде как. Меньше ни у кого из российских производителей нет.

    #929765
    • Павел П Павел П
      06.07.1719:57:06

      Да, на Микроне даже планировали выпуск процессоров «Эльбрус-4С» (800 МГц, 65нм, ПК «Эльбрус-401») и «Эльбрус-2С+", но пока «выпекают» на фабриках «партнёров из Юго-Восточной Азии».

      Но модуль про который идёт речь скорее всего разрабатывался в первую очередь для военных (или ещё каких государевых людей), то есть проблема безопасности там на первом месте и поэтому будут делать скорее всего в стране. В таком плане и 120 пойдёт, главное чтобы отвечало требованиям МО.

      #929833
  • Нет аватара scifi2015
    06.07.1720:50:01

    Хрень какая-то в заглавии от журналюг.

    Приступил к серийному производству по топологии 55нм.Где? В Китае?

    На Микроне только-только 65нм процесс начали испытывать на б/у импортном оборудовании

    Отредактировано: scifi2015~20:51 06.07.17
    #929859
  • vassso1 vassso1
    07.07.1711:43:27

    Ну решение об одновременном использовании всех навигационных систем напрашивается давно! И это сделали именно наши люди! Только вот вроде у Китайцев же тоже своя система выводится в работу — могли бы и её заложить )))

    Хотелось бы канешь, чтоб микросхема у нас выпускалась… Но ничего, авось и до этого доберемся. Сейчас вон вроде, пошлины на ввоз электроники будут повышать, может что более активно пойдёт.   

    #930157
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