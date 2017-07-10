«Ижнефтемаш» освоил производство станций управления для электроцентробежных насосов

Ижевское предприятие ГК «Римера», одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, освоило новое производственное направление — выпуск станций управления (СУ) для электроцентробежных насосов (ЭЦН).

Участок по изготовлению станций управления для ЭЦН был запущен на площади механо-гальванического цеха «Ижнефтемаша» и уже вышел на проектную мощность — производство 20 СУ в месяц. Первая партия продукции отгружена нефтесервисной компании «Римера-Сервис», обслуживающей ведущие нефтяные предприятия России.

«В условиях высокой конкуренции на рынке „Ижнефтемаш“ стремится развивать новые направления производства. Потребность ГК „Римера“ в станциях управления составляет 200-300 шт. в год — это обеспечит предприятию дополнительную выручку до 120 млн руб. ежегодно, — комментирует коммерческий директор ГК „Римера“ Станислав Великий. — В перспективе завод планирует выйти на российский рынок и обеспечить поставки станций управления зарубежным потребителям».

Производство станций управления для ЭЦН было налажено на «Ижнефтемаше» за 6 месяцев. Инвестиции в проект составили 6,5 млн рублей.

На «Ижнефтемаше» реализован технологический цикл по производству СУ, включая разработку, комплектацию, сборку, регулировку и проведение испытаний продукции. Штат участка по изготовлению СУ укомплектован квалифицированным специалистами в области радиоэлектроники.

Сейчас завод готовится к серийному выпуску станций ИНМ-3-ЧР с рабочим током 250А и 400А, которые успешно прошли опытно-промысловые испытания на скважинах «Белкамнефти» в 2016-2017 гг. Параллельно ведется разработка и испытание новых моделей станций управления для ЭЦН с рабочим током 630А и 800А. В перспективе на данном участке планируется также освоить выпуск систем телеметрии для электроцентробежных насосов.