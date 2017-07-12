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Российские проекты за рубежом

Первую партию российской вакцины от Эболы отправили в Гвинею

Первую тысячу доз вакцины от лихорадки Эбола, разработанной в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, отправили в среду в Гвинейскую Республику.

«Первая партия вакцины — это тысяча доз. Соответственно, тысяча человек будут провакцинированы», — сказал начальник отделения получения биотехнологических продуктов института им. Гамалеи Александр Семихин.

Вакцина направлена на профилактику заболевания лихорадкой, вызываемой вирусом Эбола. По словам Семихина, после вакцинации необходима ревакцинация через 21 день.

О вакцине

Российская вакцина «Гам-Эвак Комби» для профилактики геморрагической лихорадки, вызываемой вирусом Эбола, по данным Минздрава РФ, «стала первой в мире официально зарегистрированной и разрешенной для клинического применения вакциной».

Презентация российских вакцин («Гам-Эвак» и Гам-Эвак Комби") Всемирной организации здравоохранения состоялась в Женеве 15 февраля. На встрече главы Минздрава Вероники Скворцовой с генеральным директором организации Маргарет Чэнь 16 февраля была отмечена «значимость разработки российской вакцины против Эболы для мирового сообщества».

По словам Скворцовой, российская вакцина доказала свою эффективность.

«У 100% привитых наблюдается высокий титр антител к соответствующему возбудителю. Мы наблюдаем привитых уже пять месяцев, пять месяцев этот титр держится высоким. А сыворотка крови привитых полностью убивает, нейтрализует вирус в лабораторных условиях», — пояснила министр. Кроме того, как отметила Скворцова, у отечественной разработки практически нет побочных действий.

http://tass.ru/obschestvo/4407546

Гвинея. Эбола, вакцина, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи
  • Е.Юрий Е.Юрий
    12.07.1718:32:09

       Дай Бог, чтоб люди излечились от этой заразы.

    #932332
  • Nack Nack
    12.07.1718:41:50

    Похоже кому-то бизнес обломали — это-же сколько денег можно было из мирового сообщества вытягивать и не один год     А тут раз и все…       

    #932336
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