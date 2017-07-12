Первую партию российской вакцины от Эболы отправили в Гвинею

Первую тысячу доз вакцины от лихорадки Эбола, разработанной в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, отправили в среду в Гвинейскую Республику.

«Первая партия вакцины — это тысяча доз. Соответственно, тысяча человек будут провакцинированы», — сказал начальник отделения получения биотехнологических продуктов института им. Гамалеи Александр Семихин.

Вакцина направлена на профилактику заболевания лихорадкой, вызываемой вирусом Эбола. По словам Семихина, после вакцинации необходима ревакцинация через 21 день.

Российская вакцина «Гам-Эвак Комби» для профилактики геморрагической лихорадки, вызываемой вирусом Эбола, по данным Минздрава РФ, «стала первой в мире официально зарегистрированной и разрешенной для клинического применения вакциной».

Презентация российских вакцин («Гам-Эвак» и Гам-Эвак Комби") Всемирной организации здравоохранения состоялась в Женеве 15 февраля. На встрече главы Минздрава Вероники Скворцовой с генеральным директором организации Маргарет Чэнь 16 февраля была отмечена «значимость разработки российской вакцины против Эболы для мирового сообщества».

По словам Скворцовой, российская вакцина доказала свою эффективность.

«У 100% привитых наблюдается высокий титр антител к соответствующему возбудителю. Мы наблюдаем привитых уже пять месяцев, пять месяцев этот титр держится высоким. А сыворотка крови привитых полностью убивает, нейтрализует вирус в лабораторных условиях», — пояснила министр. Кроме того, как отметила Скворцова, у отечественной разработки практически нет побочных действий.