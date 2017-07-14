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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Тимашевском районе Краснодарского края открыли овощехранилище мощностью 6 тыс. тонн

Овощной элеватор, оснащенный холодильными камерами и фасовочной линией, открыли в Медведовском сельском поселении на базе крестьянско-фермерского хозяйства Василия Онищенко. В собственности и аренде у фермера свыше 2 тыс. га сельхозземель. В хозяйстве занимаются растениеводством — выращивают озимую пшеницу, кукурузу на зерно, подсолнечник, картофель. Трудятся в КФХ 30 человек.

Как рассказал фермер Василий Онищенко, в строительство овощехранилища вложено порядка 100 млн рублей собственных средств. На сегодняшний день задействовано 70% мощностей хранения.

https://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/378946/

Краснодарский край, овощехранилища
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