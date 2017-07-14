В Тимашевском районе Краснодарского края открыли овощехранилище мощностью 6 тыс. тонн
Овощной элеватор, оснащенный холодильными камерами и фасовочной линией, открыли в Медведовском сельском поселении на базе крестьянско-фермерского хозяйства Василия Онищенко. В собственности и аренде у фермера свыше 2 тыс. га сельхозземель. В хозяйстве занимаются растениеводством — выращивают озимую пшеницу, кукурузу на зерно, подсолнечник, картофель. Трудятся в КФХ 30 человек.
Как рассказал фермер Василий Онищенко, в строительство овощехранилища вложено порядка 100 млн рублей собственных средств. На сегодняшний день задействовано 70% мощностей хранения.
- Великоросс
- 14.07.201716:02
- 2
14.07.1716:03:17
14.07.1717:37:36