В Щёлкове Московской области официально открылся новый перинатальный центр
В Щёлкове официально открылся новый перинатальный центр. Это одно из пяти медучреждений области, построенных по особой президентской программе. Центр оснащён самым современным оборудованием. Работают отделения патологии беременности, реанимации и интенсивной терапии для новорождённых. Первых пациентов центр принял 30 августа, а за неполный месяц здесь уже родилось больше сорока детей.
В процессе строительства:
- termometrix
- 14.09.201718:21
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