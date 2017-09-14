В Щёлкове Московской области официально открылся новый перинатальный центр

В Щёлкове официально открылся новый перинатальный центр. Это одно из пяти медучреждений области, построенных по особой президентской программе. Центр оснащён самым современным оборудованием. Работают отделения патологии беременности, реанимации и интенсивной терапии для новорождённых. Первых пациентов центр принял 30 августа, а за неполный месяц здесь уже родилось больше сорока детей.

В процессе строительства: