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Медучреждения

В Щёлкове Московской области официально открылся новый перинатальный центр

В Щёлкове официально открылся новый перинатальный центр. Это одно из пяти медучреждений области, построенных по особой президентской программе. Центр оснащён самым современным оборудованием. Работают отделения патологии беременности, реанимации и интенсивной терапии для новорождённых. Первых пациентов центр принял 30 августа, а за неполный месяц здесь уже родилось больше сорока детей.

В процессе строительства:

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/729808/cid/7/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Московская область
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    14.09.1718:35:13

    Наконец-то! Днём искал эту новость — ещё не было. Удачи, ждём Коломну и Раменское.

    #954024
    • Нет аватара termometrix
      14.09.1718:42:10

      И новый роддом в Сергиевом Посаде.Хотя проект предусматривал стеклянные балконы,по-видимому опять сэкономили

      #954028
    • Нет аватара termometrix
      14.09.1718:45:24

      Ольга Голодец и Вероника Скворцова заслуживают самых искренних поздравлений!

      Разумеется когда и местные чиновники работают нормативно.

      #954031
  • Human RS Human RS
    14.09.1719:40:23

    Еще хорошие новости:

    Отредактировано: Human RS~19:41 14.09.17
    #954059
  • SergeySeverny SergeySeverny
    15.09.1705:52:54

    отлично! просто очень красивое здание! +

    #954225
  • Е.Юрий Е.Юрий
    15.09.1713:53:36

       

    #954364
  • Нет аватара вадим 1980
    15.09.1715:30:26

        просто завидую,поздравдяю    

    #954392
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