Новые вертолеты для санавиции

Холдинг «Вертолеты России» передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) очередной вертолет Ансат в медицинском исполнении. Эксплуатантом вступит компания «Русские вертолетные системы» (РВС). В ближайшее время машина прибудет в Псковскую область, где будет использоваться для спасения людей, находящихся в труднодоступных районах.

Псковская область получила медицинский Ансат в рамках приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Мы рады заявить о передаче еще одной медицинской машины. Увеличение российского парка санитарной авиации — крайне важная задача, и „Вертолеты России“ с гордостью принимают участие в ее решении. Все вертолеты передаются заказчику в срок и оперативно начинают использоваться по своему прямому назначению», — подчеркнул первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Сергей Фомин.

Контракт на поставку ГТЛК 6 медицинских вертолетов Ансат и 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 производства КВЗ, а также 13 вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода был подписан в конце 2016 года. Все машины должны быть переданы заказчику до конца 2017 года.

Ансат — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.Медицинский Ансат имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ перед аналогами в своем классе. Прежде всего — это меньшая стоимость обслуживания, обучения и ремонта. Кроме того, вертолет обладает самой вместительной кабиной в классе и имеет высокую скорость, что позволяет использовать его при полетах на большие расстояния.

Первым заказчиком медицинской версии нового вертолета Ансат в медицинском исполнении производства Казанского вертолетного завода стало Министерство Здравоохранения Республики Татарстан. Вертолет, который предназначен для медико-эвакуационных работ и оказания экстренной медицинской помощи на борту, уже поступил в распоряжение Республиканской клинической больницы в качестве средства для экстренной медицинской эвакуации и транспортировки пострадавших.

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Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) осуществил передачу очередного медицинского вертолета Ми-8МТВ-1. Машина будет использоваться как для гражданской авиации, так и для выполнения медицинской эвакуации и полетов по санитарным заданиям.

Ми-8МТВ-1 пополнит парк вертолетной техники АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд». В ближайшее время машина начнет оказывать экстренную медицинскую помощь гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ.

«Вертолетная техника в Архангельской области — фактически единственный круглогодичный вид транспорта. Ее роль невозможно переоценить, в особенности, когда речь идет о спасении человеческих жизней. Холдинг „Вертолеты России“, как участник федеральной программы развития санитарной авиации, готов способствовать увеличению и модернизации вертолетного парка региона.

Наши современные вертолеты с медицинскими модулями способны не только обеспечить быструю эвакуацию из любой труднодоступной местности, но и поддерживать жизнедеятельность пострадавшего в течение всего полета», — заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

«Программа развития санитарной авиации активно развивается на территории Российской Федерации, и мы фиксируем большой спрос со стороны региональных авиакомпаний на современную вертолетную технику. Мы рады передать „2-му Архангельскому объединенному авиаотряду“ новый вертолет Ми-8МТВ-1, который уже в ближайшее время начнет спасать человеческие жизни», — подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

В 2017 году «Вертолеты России» должны поставить ГТЛК 10 вертолетов Ми-8МТВ-1, 13 вертолетов Ми-8АМТ и 6 вертолетов Ансат. Согласно контракту, вертолеты будут задействованы в реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Кроме того, холдинг и ГТЛК в рамках международного авиакосмического салона МАКС-2017 заключили соглашение о поставке в 2018 году еще 31 вертолета. В соответствии с подписанным соглашением, в 2018 году ГТЛК будут поставлены 13 вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода, а также 6 Ми-8МТВ-1 и 12 вертолетов Ансат, производимых на Казанском вертолетном заводе.Вертолет Ми-8МТВ-1 является мощным вертолетом среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками, созданными на базе вертолета Ми-8. Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, они могут быть использованы практически во всех климатических условиях.

Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках. Ми-8МТВ-1 принципиально отличается от вертолета Ми-8Т более мощной силовой установкой, которая состоит из двух газотурбинных двигателей ТВ3-117ВМ и главного редуктора ВР-14. Мощность каждого двигателя составляет 2200 л.с. Максимальный вес перевозимого на внешней подвеске груза зависит от дальности полета, высоты посадочных площадок над уровнем моря, температуры воздуха и других факторов, и составляет до 4 тонн.