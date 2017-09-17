В Удмуртии открылся первый детский технопарк «Кванториум»

Ижевский «Кванториум», где началась работа по шести направлениям — квантам (промышленный дизайн, аэроквантум, робоквантум, ИТ-квантум, виртуальная реальность и Hi-Tech), пополнил федеральную сеть из 37-и детских технопарков.

На данный момент в «Кванториуме» обучаются 1200 школьников от 11 до 17 лет, а будут охвачены мероприятиями на базе технопарка более 3000 ребят из всех городов и районов Удмуртии. В частности, «Кванториум» станет площадкой подготовки участников всероссийских научно-технических соревнований — Всероссийской робототехнической олимпиады, Олимпиады Национальной технологической инициативы Чемпионата JuniorSkills.

Также есть планы по дальнейшему развитию практики «Кванториума» — за счёт создания новых технопарков в моногородах Удмуртии.

В технопарке был презентован проект «Техно-Арт Чайковский», нацеленный на вовлечение кванторианцев со всей России в мир искусства и культуры через призму технологических проектов. Участникам предстоит глубоко изучить вопрос и разработать продукты на пересечении музыки, виртуальной реальности, 3D-моделирования, высокоуровневого программирования.