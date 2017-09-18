Два детских сада ввели в строй в Подмосковье

Разрешение на ввод в эксплуатацию получили два детских дошкольных учреждения. Один из детских садов расположен в Электростали и рассчитан на 100 мест. Второе учреждение, построенное в деревне Лопатино Ленинского района, примет 200 дошкольников — сообщили в министерстве строительного комплекса Московской области.

В этом году в Подмосковье стоит задача завершить строительство 32 детских садов, из них 17 объектов возводятся за счет бюджетных средств и 15 дошкольных учреждений финансируются застройщиками. Таким образом, за весь год в Московской области будет создано порядка 6000 новых мест для дошкольников. За 8,5 месяцев текущего года в Подмосковье уже введено 14 объектов дошкольного образования, рассчитанных в общей сложности на 1812 мест