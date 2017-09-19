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Детские сады и школы

В пос. Володарского Московской области открыт детский садик

Более 5000 квадратных метров составляет площадь нового 2-х этажного детского сада № 14 «Ягодка» в посёлке Володарского. Он рассчитан на 12 разновозрастных групп. Из них ясельных — две по 15 человек в каждой; две логопедические. Всего детский сад будут посещать 230 детей. Помимо круглосуточной охраны на всей территории детского сада установлены видеокамеры.

Расположено оно очень удачно — на границе посёлка Володарского и леса.

К садику подведена удобная подъездная дорога. С неё можно выехать на Володарское шоссе. Большая стоянка для автомобилей — очень важная деталь, ведь в этот детский сад будут привозить и детей из Молокова, Орлова, Мисайлова.

У центральной калитки расположилась колясочная, где можно припарковать коляски, велосипеды, самокаты, лыжи, санки.

На территории сада 12 игровых площадок, столько же, сколько и групп. Каждая группа оеспечена удобным выходом и попадает на свою игровую площадку.

Для всестороннего развития детей предусмотрены отдельные просторные музыкальный, спортивный, танцевальный залы, а также изостудия.

В хореографическом зале установлено цифровое пианино, станок и зеркала для занятий хореографией. В штате детсада два музыкальных работника.

В спортивном зале на полу лежит сенсорная дорожка. По её квадратикам с разными наполнителями дети могут бегать босиком, чтобы массировались ступни ног.

http://in-vidnoe.ru/novosti/obrazovanie/sadik-s-zadatkami-kurorta-zdanie-novogo-detskogo-sada-yagodka-napominaet-dvorec

Московская область, п. Володарский, детский сад
  • Нет аватара alex_uns
    19.09.1715:23:47

    вот он на ютубе))    

    Your text to link here…

    Отредактировано: alex_uns~15:27 19.09.17
    #955753
    • Slava Slava
      19.09.1715:57:45

      красиво    

      #955768
      • Нет аватара alex_uns
        19.09.1716:05:53

        Если честно, я по хорошему обзавидовался    

        #955772
      • A_SEVER A_SEVER
        19.09.1716:10:46

        красиво
        Не то Англия, не то Йошкар-Ола!    

        #955777
        • Slava Slava
          19.09.1717:06:15

          такие здания порой с годами только хорошеют)

          #955784
  • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    19.09.1717:03:35

    а лесу то под него выпилили… ой не простой это будет садик… ой не простой…

    #955782
    • Нет аватара alex_uns
      19.09.1717:25:12

      Ну да)) не каждый садик у нас освящает батюшка))

      Да и строили его немало — 3 года!!!

      Отредактировано: alex_uns~17:27 19.09.17
      #955791
  • Нет аватара вадим 1980
    19.09.1717:18:59

        класс4

    #955789
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