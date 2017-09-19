В пос. Володарского Московской области открыт детский садик

Более 5000 квадратных метров составляет площадь нового 2-х этажного детского сада № 14 «Ягодка» в посёлке Володарского. Он рассчитан на 12 разновозрастных групп. Из них ясельных — две по 15 человек в каждой; две логопедические. Всего детский сад будут посещать 230 детей. Помимо круглосуточной охраны на всей территории детского сада установлены видеокамеры.

Расположено оно очень удачно — на границе посёлка Володарского и леса.

К садику подведена удобная подъездная дорога. С неё можно выехать на Володарское шоссе. Большая стоянка для автомобилей — очень важная деталь, ведь в этот детский сад будут привозить и детей из Молокова, Орлова, Мисайлова.

У центральной калитки расположилась колясочная, где можно припарковать коляски, велосипеды, самокаты, лыжи, санки.

На территории сада 12 игровых площадок, столько же, сколько и групп. Каждая группа оеспечена удобным выходом и попадает на свою игровую площадку.

Для всестороннего развития детей предусмотрены отдельные просторные музыкальный, спортивный, танцевальный залы, а также изостудия.

В хореографическом зале установлено цифровое пианино, станок и зеркала для занятий хореографией. В штате детсада два музыкальных работника.

В спортивном зале на полу лежит сенсорная дорожка. По её квадратикам с разными наполнителями дети могут бегать босиком, чтобы массировались ступни ног.