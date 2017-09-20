В Сертолово Ленинградской области заработал новый детский сад

В новом детском саду «Подсолнухи» 12 групп на 210 мест, в том числе и группа раннего развития для детей ясельного возраста — от 2 до 3 лет на 25 малышей.

Садик полностью обеспечен застройщиком мебелью, игровым и учебно-развивающим инвентарём. Есть музыкальный и спортивный залы, кружковые помещения, методический кабинет.

На территории детского сада организованы 12 игровых площадок. На двух физкультурных площадках общей площадью 260 кв. м. воспитатели смогут проводить для детей спортивные занятия и праздничные мероприятия.

Социальная инфраструктура микрорайона «Новое Сертолово» не ограничится одним детским садом. Застройщиком в рамках комплексного освоения территории будут построены также общеобразовательная школа на 825 мест, еще один детсад, физкультурно-оздоровительный комплекс.