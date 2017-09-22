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Информационные технологии

InfoWatch официально представила антишпионский смартфон «Тайгафон»

  • Тайгафон
  • Тайгафон

Группа компаний InfoWatch (специализируется в области информбезопасности) представляет в пятницу смартфон «Тайгафон», предотвращающий утечки информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Продукт прежде всего предназначен для крупных компаний и организаций, отметили в компании. Сам смартфон зеленого цвета с двумя SIM-слотами и двумя камерами (задняя — 8 мегапикселей, фронтальная — 5 мегапикселей). Устройство имеет четырёхъядерный процессор и сенсорный экран в размере 5 дюймов. Стоимость «Тайгафона» составит 12-15 тысяч рублей.

«Решение представляется в рамках юбилейной десятой международной конференции Business Information Security Summit (BIS Summit 2017), которая пройдет в Москве 22 сентября 2017 года», — сказал представитель InfoWatch.

ГК InfoWatch основана в 2003 году. В 2007 году InfoWatch стала полностью самостоятельной организацией и сегодня объединяет такие бренды как InfoWatch, Kribrum, Attack Killer, EgoSecure, Appercut, Cezurity и Taiga.

https://ria.ru/technology/20170921/1505222076.html

Тайгафон, InfoWatch
  • plus.google.comu0101207756324847002077 plus.google.comu0101207756324847002077
    22.09.1712:39:25

    У них есть интересные решения Kribrum и Attack Killer.

    #956863
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      22.09.1716:51:58

      А почему про Касперскую ни слова? Касперская отметила, что смартфон предназначен исключительно для корпоративного пользования. «Мы ни в коем случае не конкуренты YotaPhone или кого-то ещё. Мы рассчитываем, что TaigaPhone станет частью нашего решения Traffic Monitor», — сказала она. Основным владельцем «Тайга систем» является глава ГК InfoWatch Наталья Касперская — соучредитель «Лаборатории Касперского».

      TaigaPhone будет произведён на заводах в Китае. Известно, что он будет работать под управлением модифицированной версии Android. Особенностью аппарата станет то, что он полностью защищён от внешних киберугроз, таких как перехват контента и утечка данных. Разработка смартфона полностью принадлежит компании ООО «Тайга систем», поглощением которой сейчас занимается InfoWatch.

      #956999
  • Vsemoguchij Vsemoguchij
    22.09.1716:52:21

    Вот его презентация:

    ТАЙГАФОН

    #957000
    • Нет аватара Киргуев Эдуард
      22.09.1721:24:14

      Интересно. Уверен, что «Тайгу» за вменяемые 12-15 тыр вполне можно было бы раскрутить на массовом рынке никак не хуже Йоты.

      #957110
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