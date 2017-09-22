InfoWatch официально представила антишпионский смартфон «Тайгафон»



Тайгафон

Группа компаний InfoWatch (специализируется в области информбезопасности) представляет в пятницу смартфон «Тайгафон», предотвращающий утечки информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Продукт прежде всего предназначен для крупных компаний и организаций, отметили в компании. Сам смартфон зеленого цвета с двумя SIM-слотами и двумя камерами (задняя — 8 мегапикселей, фронтальная — 5 мегапикселей). Устройство имеет четырёхъядерный процессор и сенсорный экран в размере 5 дюймов. Стоимость «Тайгафона» составит 12-15 тысяч рублей.

«Решение представляется в рамках юбилейной десятой международной конференции Business Information Security Summit (BIS Summit 2017), которая пройдет в Москве 22 сентября 2017 года», — сказал представитель InfoWatch.

ГК InfoWatch основана в 2003 году. В 2007 году InfoWatch стала полностью самостоятельной организацией и сегодня объединяет такие бренды как InfoWatch, Kribrum, Attack Killer, EgoSecure, Appercut, Cezurity и Taiga.