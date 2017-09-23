

В городе Мирном военнослужащим вручили ключи от новых квартир

В городе Мирный Архангельской области состоялась торжественная церемония вручения военнослужащим и членам их семей ключей от квартир нового жилого дома.

Строительство новостройки было завершено накануне специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России в рамках возведения объектов первой очереди микрорайона для военнослужащих.

К настоящему времени дом сдан в эксплуатацию, проведены пуско-наладочные работы лифтов и инженерных сетей, жилые помещения полностью готовы к заселению.

Кроме того, в военном городке после масштабной реконструкции открыли столовую для военнослужащих на 1,5 тыс. человек. В ней установлено современное холодильное и технологическое оборудование, вокруг здания проложили автомобильные проезды с возможностью удобной доставки и разгрузки продуктов.