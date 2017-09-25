— Видеоблог Выгрузка паромно-мостовых машин на авиабазе Хмеймим Доставка 2-х паромно-мостовых машин ПММ-2М на авиабазу Хмеймим в Сирии тяжёлым транспортным самолётом Ан-124-100 «Руслан» Военно-транспортной авиации ВВС России. A_SEVER 25.09.201713:55 10 ВВС, Ан-124-100, ПММ-2М, Сирия, Хмеймим
25.09.1715:16:49
25.09.1716:55:27 А для чего ещё в пустынной и гористой Сирии нужны ПММ?
25.09.1718:55:35
25.09.1719:06:21 Тогда не в той стране их выгрузили.
25.09.1719:18:13
25.09.1719:58:33
25.09.1720:10:18
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