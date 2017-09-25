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Выгрузка паромно-мостовых машин на авиабазе Хмеймим

Доставка 2-х паромно-мостовых машин ПММ-2М на авиабазу Хмеймим в Сирии тяжёлым транспортным самолётом Ан-124-100 «Руслан» Военно-транспортной авиации ВВС России.


ВВС, Ан-124-100, ПММ-2М, Сирия, Хмеймим
  • Александр Ермаков
    25.09.1715:16:49

    На Ефрат?

    #958002
    • A_SEVER A_SEVER
      25.09.1716:55:27

      На Ефрат?
      А для чего ещё в пустынной и гористой Сирии нужны ПММ?

      #958034
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        25.09.1718:55:35

        Ну, а вдруг Тигр? Или Тивериадское озеро?             

        #958071
        • A_SEVER A_SEVER
          25.09.1719:06:21

          Ну, а вдруг Тигр?
          Тогда не в той стране их выгрузили.    
          Или Тивериадское озеро?
          Интересная мысль! Какова вероятность этого варианта?    

          #958077
          • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
            25.09.1719:18:13

            Тогда не в той стране их выгрузили.

            На сколько я понимаю, там есть пограничный участок    

            Какова вероятность этого варианта?

            Ну, так не интересно    

                        

            #958083
            • A_SEVER A_SEVER
              25.09.1719:58:33

              там есть пограничный участок

              Есть — с Турцией.    

              Думаешь, Сирия хочет напасть на страну НАТО, с которой вместе собирается показать курдам кузькину мать?

              Причём напасть с территории, которую пока сама не контролирует?

              Чёта я сумлеваюсь…    

              #958102
  • Нет аватара Киргуев Эдуард
    25.09.1716:51:16

    Представляю «радость» натовцев при виде заходящего на посадку в Хмеймим русского «Руслана»!!!Кто знает, что эти русские еще притарабанили?! И что хуже: С-400, или мобильная паромно-мостовая переправа? Куда теперь русские двинут, если машина явно не для пустыни?!!

    #958031
    • A_SEVER A_SEVER
      25.09.1717:09:19

      На 0.53 справа виден севший Су-35С (сопровождал Ан-124?), на 2.02 видны 3 трейлера, ожидающие погрузки инженерной техники, на 2.10 слева вдали виден едущий Ил-76.

      #958042
  • box320 box320
    25.09.1718:57:20

    Вот это архиправильное решение, если кто следит за темой…

    #958073
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