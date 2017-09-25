«Сахаэнерго» ввело в эксплуатацию две солнечные электростанции в удаленных районах Якутии

АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» группы «РусГидро») запустило в работу солнечные электростанции мощностью 50 кВт каждая в поселках Себян-Кюель Кобяйского улуса и Орто-Балаган Оймяконского улуса Республики Саха (Якутия).

СЭС станут дополнительным источником энергоснабжения и повысят надежность энергосистем данных населенных пунктов. Планируется, что выработка каждой солнечной электростанции составит более 45 тыс. кВт·ч в год. Это позволит ежегодно экономить не менее 15 тонн дорогостоящего привозного дизельного топлива и значительно снизить нагрузку на оборудование дизельных электростанций.

Солнечные электростанции сконструированы с учетом климатических особенностей Якутии. Для получения большего объема солнечного света в зимний период панели имеют механизм корректировки угла наклона. Самым продуктивным периодом работы солнечных электростанций является март-сентябрь.

С учетом двух введенных в эксплуатацию объектов, на сегодняшний день в состав АО «Сахаэнерго» входят 18 солнечных электростанций. В течение 2016 года и первом полугодии 2017 года экономия от работающих в этот период 16 СЭС составила 474 тонн дизтоплива, а экономический эффект — 26 млн рублей.