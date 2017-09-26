Испытания российских машин серии BLOK на платформе Intel 7-го поколения успешно завершены

Специалисты «РТСофт» успешно завершили процесс валидации новейших мобильных встраиваемых компьютерных платформ компании Intel 7-го поколения с кодовым наименованием Kaby Lake для собственной программы выпуска безвентиляторных промышленных компьютеров BLOK Industrial (ЛКЖТ.466259.023ТУ О1) и BLOK Rugged (ЛКЖТ.466259.023ТУ О1).

Успех валидации позволяет команде «РТСофт» и ее партнерам вывести на рынок ультрасовременное инженерное решение с опережением или в полном соответствии с темпами развития мировой компьютерной индустрии в примерно аналогичных классах промышленного и специального компьютерного оборудования для энергетики, транспорта, промышленности и специальных приложений.

В качестве целевых платформ валидации использовались топовые версии Core i7-7820EQ с чипсетом QM175 и Xeon E3 1505M v6 с графикой P630 и чипсетом CM238.

Машины BLOK успешно прошли все стадии функционального и краш-тестирования в рамках Windows и Linux, подтвердив полное соответствие требованиям конструкторской документации.

По словам директора по развитию бизнеса «РТСофт» Александра Ковалева, «валидация мобильных платформ Kaby Lake для линеек BLOK — это необходимый и естественный процесс поддержки конкурентоспособности собственных продуктов в контексте роста производительности, ценовой и энергоэффективности, функциональности и длительности жизненного цикла, а также уверенности наших клиентов в разумности инвестиций в классные отечественные платформы серий BLOK».

Седьмое поколение мобильных Intel Core и Xeon позволяет сохранить и частично улучшить все основные конкурентные преимущества машин серии BLOK, в том числе для задач кибербезопасности.

Архитектура машин серии BLOK построена на модульной модернизируемой платформе COM Express Type 6 (PICMG COM.0) на базе встраиваемых (embedded) микропроцессоров Intel Core и Xeon 4-7-го поколений. Она позволяет гарантировать актуальность свойств и использовать все лучшие мировые инструментальные средства разработки для реализации важнейших инженерных и бизнес-концепций в IT-индустрии для различных рынков: IoT, IIoT, Fog Computing, Cloud Computing, Industrial Revolution 4.0 и др.

Критично повышает конкурентоспособность машин возможность использовать наиболее актуальные технологии в разработке продвинутых гетерогенных и графических приложений: OpenCL 2.1, MS С++ AMP, DirectX 12, OpenGL 5.0 и др.

Благодаря открытой и стандартной архитектуре гарантируется великолепная совместимость с самым современным системным ПО класса Linux, Windows, ОСРВ и гипервизорами. Компьютеры серии BLOK способны функционировать в стандартном (-10…+50 °С) и расширенном (-40…+70 °С) температурных диапазонах.

Машины обеспечены высоким уровнем сертификационной и лицензионной поддержки. Имеют сертификаты ГОСТ Р и Таможенного союза, СТ-1 ТПП вместе с сертификатами и лицензиями АО «РТСофт»: TÜV ISO 9001-2008, ФСТЭК, Ростехнадзора, Минпромторга на разработку ВВТ и др.

По требованию партнеров изделия обеспечиваются большим числом удобных поддерживающих сервисов: инженерной кастомизации аппаратного и программного обеспечения, СИиСП, а также отраслевыми аккредитациями и сертификациями. Предметом сервисов могут быть UEFI/BIOS, подсистемы ввода/вывода, готовые BSP в целевые операционные системы, протокольные стеки, системы встроенного тестирования и т. п.

Машины BLOK на базе 7-го поколения процессоров Intel доступны для заказа и бесплатного тест-драйва с длительной фирменной гарантией: 3, 4 или 5 лет.

http://blok.rtsoft.ru/new...%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B.pdf