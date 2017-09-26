Обзор реконструции дорог РФ.

В Орловской области завершен капитальный ремонт 10-километрового участка трассы Р-119 Орел-Тамбов.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Харьков ввело в эксплуатацию после капитального ремонта участок федеральной автодороги Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов в Покровском районе Орловской области.



участок федеральной автодороги Р-119 Орел-Тамбов

В ходе капитального ремонта с 76 по 86 км трассы дорожники укрепили обочины и откосы, отремонтировали водопропускные трубы, усилили дорожную одежду, заменив слои основания и покрытия проезжей части.

Для повышения безопасности дорожного движения установлено металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки, новые сигнальные столбики, нанесена горизонтальная разметка, устроено искусственное электроосвещение. На автобусных остановках построены переходно-скоростные полосы и заездные карманы, установлено шесть автопавильонов.

Следует отметить, что для обеспечения экологической охраны бассейна р. Кунач, в непосредственной близости от которой проходит участок трассы, устроены современные очистные сооружения. Также вдоль дороги высадили около 3,5 тыс. саженцев клена.

До конца 2017 года федеральные дорожники выполнят капитальный ремонт еще на двух участках Р-119 Орел-Тамбов общей протяженностью более 35 км.



участок федеральной автодороги Р-119 Орел-Тамбов

В Амурской области после реконструкции открыто движение по участку подъездной дороги к границе с КНР от трассы «Лена»

26 сентября 2017 года открыто движение по 11-километровому участку трассы А-361 «Подъезд к границе с Китайской Народной Республикой (с. Джалинда) от автомобильной дороги М-56 «Лена» (км 0 — км 11).



участок трассы А-361

В торжественной церемонии, посвященной открытию объекта, приняли участие директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев, глава Сковородинского района Алексей Прохоров, представители Министерства транспорта и строительства Амурской области.

«Дорога пролегает по новому направлению, в обход населенных пунктов Сковородинского района, от федеральной трассы Р-297 «Амур» до существующей подъездной дороги к границе с КНР, обеспечивая также подъезд к городу Сковородино. Построенный двухполосный участок соответствует всем нормативным требованиям и обеспечивает устойчивое, комфортное и безопасное транспортное сообщение», — подчеркнул в своем приветственном слове Сергей Петраев.



участок трассы А-361

Завершен капитальный ремонт обхода Калача-на-Дону в Волгоградской области.



участок (с 70-го по 80-й км) федеральной автодороги А-260 (М-21) Волгоград – Каменск-Шахтинский

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Азов» завершило капитальный ремонт 10-километрового участка (с 70-го по 80-й км) федеральной автодороги А-260 (М-21) Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной. В результате проезжая часть расширена на два метра, дорога доведена до параметров II технической категории, пропускная способность увеличена на 35% (до 7 тысяч автомобилей в сутки).



участок (с 70-го по 80-й км) федеральной автодороги А-260 (М-21) Волгоград – Каменск-Шахтинский

На участке дорожники отсыпали земляное полотно, заменили дорожную одежду. Верхний слой основания дороги устроили методом холодного ресайклинга, обочины укрепили щебнем. Последний ремонт обхода Калача проводился в 2011 году.

Помимо этого, на участке отремонтированы искусственные сооружения: водопропускные трубы, лотки, лестничные сходы. Организовано искусственное электроосвещение развязки на подъезде к г. Калач-на-Дону. Заменены дорожные знаки (всего 300 штук), установлены сигнальные столбики и барьерное ограждение, разметка нанесена термопластиком. По оси трассы в наиболее опасных местах размещены световозвращатели КД-3 «кошачий глаз» (всего 96 штук). Участок полностью обустроен, в полосе отвода высажено 288 деревьев.

«Для нас особенно важно обеспечить на федеральных трассах безопасность и комфорт не только автомобилистов, но и пешеходов. Поэтому в месте, где автодорога проходит через город, мы устроили новые тротуары с барьерным ограждением, установили четыре остановочных комплекса, снабженные сигнальными светофорами и пунктами автономного освещения», — отметил начальник ФКУ Упрдор «Азов» Владимир Рожков.

До конца строительного сезона ФКУ Упрдор «Азов» приведет в порядок в общей сложности 92 км федеральной автодороги А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной, в том числе в Волгоградской области — 35 км.