Владивосток с высоты. Город на краю России

Восточный «форпост» страны Владивосток — очень молод, ему всего чуть более 150 лет. Но за это время город, выстроенный на сопках-холмах, успел пережить множество подъёмов и спусков, взлётов и падений. Владивосток нередко сравнивают с Сан-Франциско, более того, в улучшенное подобие американского города в середине прошлого века хотел превратить Владивосток советский лидер Никита Хрущёв. Вряд ли это удалось. Вряд ли это возможно. И вряд ли это нужно. У Владивостока — собственное неповторимое лицо и своя линия жизни, которая сегодня, кажется, на очередном подъёме.
1. «Владеть востоком»: именно от этого словосочетания произошло название города. Хотя начинался он как городок — палаточный армейский. Военный пост Российской Империи на недавно присоединенных по соглашению с Китаем землях был основан в июле 1860 года. Статус города получил через двадцать лет, когда его население превысило 4 тысячи человек. Сегодня во Владивостоке живёт чуть более 600 тысяч человек. 2.
За полтора века своей истории Владивосток пережил несколько циклов развития от энергичных всплесков до застойного упадка. Демографические и экономические подъёмы отмечали здесь в конце 19-го века (окончание строительства Транссиба), в начале 20-го (после русско-японской и до Первой мировой), во второй половине 20-го века (советский период развития Дальнего Востока) и, наконец, в 10-е годы текущего столетия (саммит АТЭС). 3.
Выбирая восточный форпост, Россия рассматривала многие варианты, но только Владивосток отвечал ключевым требованиям: он расположен рядом с главными торговыми путями и здесь есть удобная гавань — бухта Золотой Рог. Владивосток сегодня это один из крупнейших портовых центров России, его годовой оборот грузов превышает 14 миллионов тонн. 4.
Символами современного Владивостока стали большие мосты, построенные к саммиту АТЭС-2012. 5.
Исторический центр Владивостока, самая первая и главная улица Светланская. Изначально носила имя Американская в честь колесного парохода Сибирской флотилии. В 1873 году стала Светланской — опять-таки по названию фрегата «Светлана», на котором город посетил великий князь Алексей Александрович. После смерти основателя советского государства превратилась в Ленинскую, а в 1992 году ей вернули имя Светланская. На улице сохранилась застройка XIX — начала XX веков. 6.
Главная площадь города — имени Борцов за власть Советов. Слева на переднем плане здание администрации Приморского края. На площади в 1961 году был открыт монумент борцам за власть Советов в 1917-1922 годах. Центральная фигура композиции — Трубач со знаменем. В центре площади сохранилась символика Ассоциации Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 7.
Железнодорожный вокзал Владивостока. Здание было заложено в 1891 году в присутствии цесаревича Николая Александровича (будущего императора Николая II), освятили его в 1893-м. В начале XX века комплекс расширили и достроили по образу и подобию московского Ярославского вокзала, дабы крайние точки Транссиба были похожи друг на друга. Со временем владивостокский вокзал претерпел влияние советской эпохи (штукатурка скрыла рельефы и панно, здание покрасили в зеленый цвет), но в конце прошлого века реставраторы вернули вокзалу исторический вид. 8.
«Конец Транссиба». Окончание строительства Транссибирской магистрали в конце XIX века стало мощным импульсом к развитию Владивостока. В 1897 году в городе жило 29 тысяч человек, через десять лет население выросло втрое. В разы выросла и экономическая активность, торговля с Китаем, Кореей и Японией. На фото: железнодорожный и морской вокзалы Владивостока расположены буквально через дорогу. 9.
Золотой мост через бухту Золотой Рог. Визитная карточка современного Владивостока. Построен в 2009-12 годах к саммиту АТЭС. Не имевший поначалу названия, получил его после интернет-опросов населения. Стоимость возведения Золотого моста более 600 миллионов долларов. По окончании строительства были вскрыты факты хищения значительных денежных сумм. 10.
Высота пилонов Золотого моста превышает 220 метров. Переправа построена из российской стали, ванты делали французы. 11.
Золотой мост, по заверениям его проектировщиков, способен выдержать 8-балльное землетрясение. 12.
Общая длина моста 1388 метров, протяженность главного пролета 737 метров. По переправе организовано 6-полосное автомобильное движение. Максимальная нагрузка 3 тысячи тонн. 13.
Мост через бухту Золотой Рог планировали построить с конца XIX века, однако войны, революции и прочие катаклизмы в истории страны мешали реализации задумки. В генеральный план застройки Владивостока мост был включен в 1969 году. 14.
Удобная бухта, на берегах которой впоследствии был основан Владивосток, похожа на стамбульскую гавань Золотой Рог, — посчитал генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьёв-Амурский и велел назвать её точно так же. Площадь акватории бухты около 4,4 кв. км. Глубина на входе 20-25 метров, у причальных стенок, которые покрывают почти всю береговую линию, 5-15 метров. 15.
Дума Владивостока. Основы местного самоуправления были заложены в 1875 году — в ноябре прошли первые выборы гласных (депутатов) городской Думы. Она действовала до 1922 года и уступила бразды правления городскому Совету. Вторая городская Дума приступила к работе в 2001 году. Нынешнее здание Думы (в нем также размещено краевое управление МЧС, несколько фирм и ночной клуб) было построено в 50-е годы XX века. Его фасад сильно страдает от местного влажного климата и периодически подвергается основательной косметической реставрации. 16.
Бухта Золотой Рог признана одной из самых грязных акваторий России. Площадь покрытия мусором и нефтяной пленкой часто достигает 100 процентов. Исследования биологов не выявили в бухте придонных форм жизни. 17.
Прозванное в народе «белым домом» и «зубом мудрости» 75-метровое здание Приморской краевой администрации выросло среди исторической застройки улицы Светланской к 1983 году, при этом были снесены несколько старинных домов бывшего областного правления. В 20-этажном «небоскрёбе» расположено более 500 кабинетов и 8 лифтов. Это самое высокое здание общественного назначения в городе и одна из самых первых высоток Владивостока, который долгое время не рос вверх ввиду повышенной сейсмоопасности. Сейчас в городе сдан 90-метровый 27-этажный жилой комплекс и идет строительство 120-метрового 32-этажного бизнес-центра. 18.
Корабельная набережная и 33-й причал. В бухте Золотой Рог расположены морской торговый и рыбный порты, судоремонтный завод и части Тихоокеанского военного флота. 19.
На заднем плане: флагман Тихоокеанского флота ВМФ России, ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг». Далее — южнокорейские эсминец «Ли Сун Син» и танкер «Чонджи». На переднем плане спасательное судно «Игорь Белоусов». 20.
Единственный на Дальнем Востоке, фуникулёр действует во Владивостоке с мая 1962 года. Он был создан по инициативе Никиты Хрущёва. Одержимый целью «догнать и перегнать Америку» глава СССР подсмотрел идею канатной железной дороги в Сан-Франциско. 21.
Фуникулёр расположен на склоне сопки Орлиное гнездо с видом на бухту Золотой Рог. Длина однопутной линии с разъездом в середине —183 метра. Перепад высот около 70 метров. Время в пути полторы минуты. Цена билета 12 рублей. Фуникулёром пользуются, в основном, туристы и студенты федерального университета, несколько корпусов которого находятся поблизости. Вдоль линии фуникулёра на вершину сопки ведет лестница, которую местные жители прозвали «лестницей здоровья». 22.
Русский мост. Построенный в 2008-2012 годах мост через пролив Босфор Восточный, соединяет полуостров Назимова (материковую часть Владивостока) и остров Русский. Сооружению принадлежит мировой рекорд по длине пролета вантовых мостов — 1104 метра. Кроме того, 321-метровый мост Русский является вторым в мире по высоте пилонов — после виадука Мийо во Франции (343 метра — выше Эйфелевой башни, но у «француза» значительно короче пролёты). 23.
Эксперты называют Русский одним из самых сложных мостовых объектов в России и мире. В определенном смысле, переход стал демонстрацией возможностей отечественных мостовиков. В настоящее время переправой пользуются в основном студенты Дальневосточного федерального университета и строители различных объектов на острове Русский, который по планам должен стать центром развития всего региона. 24.
В ходе строительства моста были совершены хищения металлоконструкций почти на 100 миллионов рублей. Русский мост, победив в общенациональном конкурсе ЦБ РФ, будет изображён на новой купюре в 2000 рублей. Весной 2012 года я публиковал репортаж про строительство Русского моста: https://gelio.livejournal.com/169352.html 25.
Сопка Комарова. Одна из самых популярных вершин (231 метр), с которой открываются роскошные виды на город. Правда, по сыпучей каменистой дороге подняться на сопку может далеко не каждый автомобиль. Кстати, в районе сопки Комарова (названа в честь одного из основателей города) расположена знаменитая «Зелёнка» — крупнейший в России рынок подержанных автомашин «Зеленый угол». 26.
Проспект 100-летия Владивостока. 27.
Смотровая площадка в районе горы Орлиное гнездо (часто её называют просто сопка Орлиная) с видом на бухту Золотой Рог. Слева на среднем плане фото — оригинальная колокольня возле памятника святым Кириллу и Мефодию. 28.
«Разворотное кольцо на Фуникулёре». Так во Владивостоке называют перекрёсток с круговым движением и небольшим сквериком в центре кольца, к которому ведут подземные переходы. 29.
Улица Некрасовская. Одна из самых сложных и напряжённых в городе — «Гоголевская» развязка. Её другое название, которое в народе не очень прижилось, — «Мост дружбы Тояма-Приморье» дано в честь побратимских отношений между портами Владивосток и Фусики в японской префектуре Тояма. 30.
Мыс Токаревского и Остров Елены — один из примерно полусотни мелких островов в заливе Петра Великого, входящих во Владивостокский городской округ. В конце XIX века здесь находились объекты крепости, ныне в развалинах. Постоянное население острова — три человека. По одной из легенд, название остров Елены получил из-за сходства с островом Святой Елены, где был заточен в ссылке Наполеон I. 31.
Пирс ВМФ России в бухте Улисс и ОАО «Восточная верфь». 32.
Контейнерный терминал Владивостокского морского торгового порта. 33.
Паром «Eastern Dream» (DBS). Курсирует по маршруту Владивосток — Донхе (Южная Корея) — Сакаиминато (Япония) — Донхе (Южная Корея) — Владивосток. Паром построен в 1993 году. На трехэтажном судне имеются различные каюты, от VIP-класса до «эконом» на 20 человек с двухъярусными кроватями в нишах или простыми матрасиками-настилами на полу. 34.
Центр судоремонта «Дальзавод» — главная ремонтная база надводного и дизель-электрического подводного флота России на Тихом океане. Входит в состав Дальневосточного центра судостроения и судоремонта. 35.
Деятельность одного из первых промышленных предприятий Приморья — сегодня это Центр судоремонта «Дальзавод» — началась в октябре 1867 года с открытия мастерских Военного порта или «Нового Адмиралтейства». 36.
Субмарина в плавучем доке «Дальзавода». 37. 38.
Золотой мост. Справа на переднем плане купол отеля «Меридиан». На заднем плане — сопка Орлиное гнездо с телевизионной вышкой. 39.
Траулеры у пирса рыбодобывающей компании ОАО «Турниф». 40.
Среднегодовая температура воздуха в городе +4,9 °C. Август самый теплый месяц (+19,8 °C), январь самый суровый: даже, на первый взгляд, скромных −12,3 °C у моря достаточно, чтобы не на шутку замерзнуть. 41.
Океанский проспект. Автомобильные пробки — настоящий бич города, проектировка которого не рассчитана на огромное количество автомашин. Владивосток, получивший после краха СССР доступ к рынку б/у японских автомашин, сегодня самый автомобилизированный город России. По размеру автопарка он уступает только обеим столицам, а также Новосибирску и Екатеринбургу, хотя по количеству населения в разы меньше этих мегаполисов. 42.
Семёновская площадь. 43.
Улица Алеутская. 44. 45.
Парковка по-владивостокски. 46.
Спортивная гавань с набережной и пляжем. Давным-давно здесь были построены первые купальни, крепко-соленые воды Амурского залива считались целебными. Тут же работал большой рыбный рынок. В середине XX века в Спортивной гавани организовали благоустроенный пляж, прозванный в народе «берегом здоровья». Позднее появилась набережная с аллеями, кафе, колесом обозрения. Главная достопримечательность гавани — большой светомузыкальный фонтан, построенный в 1985 году и полностью восстановленный к форуму АТЭС-2012. 47.
Алеутская, 17 — один из самых знаменитых и престижных домов Владивостока. Над его фасадом установлены статуи красноармейца, лётчицы, колхозницы и шахтёра. Дом был построен для работников Дальневосточной железной дороги и получил название «железнодорожного». Еще одно неофициальное прозвище здания — «Серая лошадь». По одной версии, он напоминал о кронштадтском форте «Серая лошадь» морякам, которые толпились в здешней столовой с пивбаром; по другой, возле дома некогда постоянно торчала серая лошадка, ожидая хозяина из рюмочной. В этом здании впервые в России был построен мусоропровод (причём на кухне каждой квартиры!). А в строительстве дома, по легенде, использовали мраморные надгробия с закрытого Покровского кладбища. 48.
Ленин. 49.
Мгла. Лёгкий (а иногда и не очень) туман — отличительная черта влажного климата Владивостока. Особенно весной. 50.
Жилой комплекс «Орлиное Гнездо». 51.
Жилой район на мысе Чуркина (назван в честь штурмана Павла Чуркина, который в 1859 году произвел зимний промер бухты Золотой Рог). В народе попросту — Чуркин. Когда-то считался самым отдаленным, непристижным и криминальным районом Владивостока («гопники», «треники», разборки). Однако репутация района начала выправляться после саммита АТЭС-2012. Золотой мост драматически облегчил связь Чуркина с центром, и теперь район понемногу превращается из маргинального «шанхая» пусть и не в элитный, но в обычный «спальный» район. 52. 53.
Жилые дома на улице Жигура. 54.
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