Владивосток с высоты. Город на краю России

Восточный «форпост» страны Владивосток — очень молод, ему всего чуть более 150 лет. Но за это время город, выстроенный на сопках-холмах, успел пережить множество подъёмов и спусков, взлётов и падений. Владивосток нередко сравнивают с Сан-Франциско, более того, в улучшенное подобие американского города в середине прошлого века хотел превратить Владивосток советский лидер Никита Хрущёв. Вряд ли это удалось. Вряд ли это возможно. И вряд ли это нужно. У Владивостока — собственное неповторимое лицо и своя линия жизни, которая сегодня, кажется, на очередном подъёме.

1. «Владеть востоком»: именно от этого словосочетания произошло название города. Хотя начинался он как городок — палаточный армейский. Военный пост Российской Империи на недавно присоединенных по соглашению с Китаем землях был основан в июле 1860 года. Статус города получил через двадцать лет, когда его население превысило 4 тысячи человек. Сегодня во Владивостоке живёт чуть более 600 тысяч человек.