«Урал» готовится начать серийное производство ведущих мостов новой конструкции
Автозавод «Урал» с января 2026 года планирует начать серийное производство ведущих мостов новой конструкции с ресурсом до 1 млн км. Об этом пишет телеграм-канал «Грузовики и вообще» со ссылкой на интервью гендиректора предприятия Павла Яковлева, которое тот дал Фонду развития предпринимательства (ФРП) Челябинской области. Эти агрегаты предназначены не только для грузовиков марки «Урал», но и для поставок сторонним автопроизводителям — КамАЗу, МАЗу и ГАЗу.
Проект реализуется в рамках масштабной программы «Мосты», финансируемой за счёт льготных займов ФРП на сумму 7 млрд рублей. В мае на заводе уже заработали два участка по обработке мостов, барабанов и ступиц, а до конца года планируется запустить ещё 11 производственных площадок. Дополнительно в августе стартовал проект по созданию собственного литейного комплекса площадью 46 тыс. кв. м, который обеспечит полный цикл импортозамещения отливок для ведущих мостов. Мощности предприятия составят 45 тыс. тонн чугунных отливок в год.
Помимо этого, в мае был открыт новый сборочный комплекс при поддержке Минпромторга РФ. Его запуск позволит увеличить выпуск автомобилей «Урал» более чем на 5,5 тыс. машин в год.
