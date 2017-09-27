Два новых МиГ-29М/М2 для Египта
Фотография двух новых истребителей, построенных на Производственном комплексе № 1 АО «РСК «МиГ» в Луховицах (Московская область) для ВВС Египта — одноместного МиГ-29М с египетским бортовым номером «8705» («705») и двухместного МиГ-29М2 с египетским бортовым номером «8804» («804»).
Два новых истребителя, построенных на Производственном комплексе № 1 АО «РСК «МиГ» для ВВС Египта — одноместный МиГ-29М с египетским бортовым номером «8705» («705») и двухместный МиГ-29М2 с египетским бортовым номером «8804» («804»). Луховицы (Московская область),
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