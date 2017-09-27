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Фотофакты

Два новых МиГ-29М/М2 для Египта

Фотография двух новых истребителей, построенных на Производственном комплексе № 1 АО «РСК «МиГ» в Луховицах (Московская область) для ВВС Египта — одноместного МиГ-29М с египетским бортовым номером «8705» («705») и двухместного МиГ-29М2 с египетским бортовым номером «8804» («804»).

Два новых истребителя, построенных на Производственном комплексе № 1 АО «РСК «МиГ» для ВВС Египта — одноместный МиГ-29М с египетским бортовым номером «8705» («705») и двухместный МиГ-29М2 с египетским бортовым номером «8804» («804»). Луховицы (Московская область), 26.09.2017 © Алексей Карпулёв / russianplanes.net

https://bmpd.livejournal.com/2871016.html

МиГ-29М, МиГ-29М2, Египет
  • Seriomilander Seriomilander
    27.09.1713:44:08

    Добавлю, к Вашей новости, немного информации с других ресурсов:

    Контракт на поставку Египту более 50 истребителей МиГ-29М/М2 был заключен АО «Рособоронэкспорт» в мае 2015 года. Первые самолеты по этому соглашению были изготовлены на Производственном комплексе № 1 АО «РСК „МиГ“» в Луховицах в начале 2017 года. Хотя первая партия истребителей уже передана Военно-воздушным силам Египта, фактическая их переброска в эту страну, по данным ресурса, пока еще не начиналась.

    В феврале 2016 года заместитель гендиректора АО «Российская самолетостроительная корпорация „МиГ“» Алексей Бескибалов сообщал, что Рособоронэкспорт в апреле 2015 года заключил «с одной из стран Северной Африки» контракт на поставку «более 50» истребителей МиГ-29М/М2 новой постройки, причем первые два самолета должны быть отгружены уже в конце 2016 года.

    Отредактировано: Seriomilander~13:44 27.09.17
    #958716
  • Нет аватара Русь
    27.09.1716:56:49

    Надеемся, завод Сокол( РСК Миг) справится с задачей по производству ил-114, хотя конечная сборка будет в Луховицах.

    #958779
  • Нет аватара Русь
    27.09.1716:59:51

    Ассиси красава, столько заказов(работы) для нашего ВПК обеспечил) ка-52( в перспективе ка52к) миг_29м, и т. д.

    #958782
    • Нет аватара stasik
      27.09.1717:08:12

      А они разве не Ка-52К заказали? Им же для Мистраля.

      #958787
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