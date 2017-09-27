Два новых МиГ-29М/М2 для Египта

Фотография двух новых истребителей, построенных на Производственном комплексе № 1 АО «РСК «МиГ» в Луховицах (Московская область) для ВВС Египта — одноместного МиГ-29М с египетским бортовым номером «8705» («705») и двухместного МиГ-29М2 с египетским бортовым номером «8804» («804»).

Два новых истребителя, построенных на Производственном комплексе № 1 АО «РСК «МиГ» для ВВС Египта — одноместный МиГ-29М с египетским бортовым номером «8705» («705») и двухместный МиГ-29М2 с египетским бортовым номером «8804» («804»). Луховицы (Московская область), 26.09.2017 © Алексей Карпулёв / russianplanes.net