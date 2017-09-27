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Образование

Новый морфологический корпус открыли в НИУ «БелГУ» в день университета

26 сентябрясостоялось открытие морфологического корпуса на базе кафедры анатомии человека Медицинского института НИУ «БелГУ». Кафедра анатомии человека медицинского факультета получила новейшее оборудование для исследований и преподавания.

В состав нового корпуса вошёл самый современный гистологический класс в Центральном федеральном округе, таких классов в ЦФО всего пять. Он оснащён медико-биологическим микроскопом Nikon Eclipse Ni и двенадцатью микроскопами для студентов Eclipse E200 LED MV RS с сенсорным экраном и специальным программным обеспечением. Также для студентов закупили силиконовые и пластиковые модели внутренних органов и тканей по нескольким разделам анатомии.

http://www.bel.ru/news/belgorod/sovremennyy-morfologicheskiy-korpus-otkryli-v-niu-.html

Медицина, образование, БелГУ, Белгородская область
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