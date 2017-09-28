Начаты поставки биометрических паспортов в Лаос на базе чипа производства «Микрона»

В Лаосе стартует выдача биометрических загранпаспортов, изготовление которых полностью основано на российских технологиях, включая электронный чип. В истории республики это первый подобный документ. Раньше Россия уже печатала для Лаоса деньги.

«Когда у лаосской стороны возникла задача разработать систему биометрических паспортов, предложить нам такой заказ было вполне естественно. с учётом нашего уже более 10-летнего опыта изготовления таких документов"

Договоренность о совместной работе с министерством внутренних дел Лаоса была достигнута в 2014 году. Уже в ноябре 2015-го в пилотном режиме были выпущены дипломатические паспорта. На них проверялась функциональность систем и стабильность ее работы. Теперь пришла очередь служебных и гражданских документов. Их массовый выпуск начнется в июне. А вчера в столице Лаоса Вьентьяне прошла демонстрация готовности и ввод в эксплуатацию пилотной зоны системы.

Проект, интегратором которого российский Гознак выступил с внешнеторговой организацией «Международная книга — Ценные бумаги», помимо изготовления паспортов предполагает подготовку масштабной инфраструктуры. Речь идет о запуске центров обработки данных и выдачи паспортов, а также о переоснащении и вводе в эксплуатацию двух крупнейших пунктов пересечения лаосской границы: в международном аэропорту Вьентьяна «Ваттай» и пункта наземного пограничного перехода «Мост Дружбы» на реке Меконг.

«Все прикладное и специальное программное обеспечение системы, включая сканеры отпечатков пальцев, считыватели паспортов, систему управления потоками посетителей разработали также российские компании», это первая комплексная реализация российских решений за пределами нашей страны.

Лаосские паспорта не только «родом» из России — они похожи на российские внешне и, также как наши, имеют высокую степень защиты. Непосредственно для паспортной книжки был создан целый комплекс специальных элементов с использованием собственных разработок Гознака. Самый заметный из них — водяной знак в форме национального символа Лаоса — ступы Тхат Луанг — он есть на каждой странице паспорта и хорошо виден на просвет.

В качестве электронного носителя информации в лаосских паспортах используется российская микросхема, разработанная «НИИМЭ и Микрон». Она аналогична той, которая используется при изготовлении загранпаспортов граждан России, уточнил коммерческий директор Андрей Голушко. «В микросхеме реализована российская криптография. С ее помощью можно производить 100-процентную идентификацию владельца документа электронным способом. Это позволяет гражданам Лаоса пересекать границу в международном аэропорту «Ваттай» с помощью автоматических пунктов перехода «авто-гейтов».без участия офицеров таможенной службы. Вся процедура занимает меньше минуты.

Впрочем, когда речь заходит о новых информационных технологиях, любой человек в первую очередь думает не о преимуществах, которые они дают, а о сохранности данных. Особенно, если это персональные данные. Все понимают, что с любого чипа, чисто теоретически, можно снять хранящуюся на нем информацию. Но для борьбы с профессионалами, которые занимаются воровством данных, есть другие профессионалы, разрабатывающие специальные системы безопасности. «В лаосском паспорте было использовано большинство новейших разработок, сделанных у нас в России в части защиты данных»