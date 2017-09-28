В Совхозе им. Ленина Московской области открыт новый детский сад
В процессе строительства
Научная лаборатория, танцевальная студия и инженерная мастерская: в Совхозе имени Ленина открылся новый детский сад. Современное просторное здание оборудовано по последнему слову техники. В его стенах дети могут развить любые, даже самые неожиданные способности и таланты.
Он рассчитан на две с половиной сотни детей. В очередь сюда начали записываться, когда здание ещё строили.
Это уже второй по счёту детский сад построенный в рамках совхоза.Раньше построили вот этот
- termometrix
- 28.09.201718:49
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