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Детские сады и школы

В Совхозе им. Ленина Московской области открыт новый детский сад

В процессе строительства

Научная лаборатория, танцевальная студия и инженерная мастерская: в Совхозе имени Ленина открылся новый детский сад. Современное просторное здание оборудовано по последнему слову техники. В его стенах дети могут развить любые, даже самые неожиданные способности и таланты.

Он рассчитан на две с половиной сотни детей. В очередь сюда начали записываться, когда здание ещё строили.

Это уже второй по счёту детский сад построенный в рамках совхоза.Раньше построили вот этот

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2937121

новый детсад, Московская область
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