Впервые отработавшее ядерное топливо транспортировано в контейнере нового поколения ТУК-141О

АО «ФЦЯРБ» совместно с АО «Концерн Росэнергоатом» и ФГУП ПО «Маяк» завершили «горячие испытания» контейнера нового поколения ТУК-141О.

Впервые с применением нового технологического оборудования, на Балаковской АЭС облученное топливо реактора ВВЭР-1000 было успешно загружено и вывезено 19 сентября на ФГУП «ПО «Маяк» железнодорожным транспортом.

22 сентября отработавшее ядерное топливо в контейнере ТУК-141О было доставлено на радиохимический завод ПО «Маяк». Здесь продолжились «горячие испытания». ТУК-141О был перегружен на внутриобъектовый железнодорожный транспортёр и доставлен в цех № 5 радиохимического завода.

26 сентября, после проведения необходимых технологических операций, была произведена выгрузка отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) из нового контейнера в бассейн-хранилище цеха. После определённой регламентом выдержки ОЯТ будет переработано на радиохимическом заводе ПО «Маяк».

Все этапы на «Маяке» по работе с ТУК-141О прошли без замечаний.

«У любого, даже самого долгого процесса обязательно должен быть результат. Сегодняшнее событие — это результат создания нового поколения контейнеров, — отметил Андрей Голиней, генеральный директор АО «ФЦЯРБ». — Успешный вывоз ОЯТ в ТУК-141О — это лучшее доказательство того, что он безопасен, соответствует всем необходимым требованиям и может быть использован для замены текущего контейнерного парка».

«Контейнеры предыдущего поколения — это проект разработки 80-х годов прошлого века. За прошедшее время и в мире, и в России изменились требования к контейнерам по перевозке ОЯТ, — отметил Анатолий Зубков, конструктор ТУК-141О. — В связи с этим возникла необходимость перейти на более совершенные конструкции, отвечающие современным международным и российским нормам и правилам транспортировки отработавшего ядерного топлива. У ТУК-141О по сравнению с предшественником увеличена ёмкость: 18 вместо 12 ОТВС. Это значительно сокращает время планово-предупредительного ремонта (ППР) на блоке АЭС».

По словам Николая Шахова, начальника участка комплектации ядерных материалов ПО «Маяк», контейнеры нового и предыдущего поколений отличаются друг от друга только конструктивно. Технологическая схема разгрузки контейнеров на «Маяке» отработана, и весь процесс с ТУК-141О не вызвал трудностей. Для перемещения контейнеров внутри радиохимического завода на предприятии был специально изготовлен железнодорожный транспортёр с гидравлическим механизмом кантования.

В перспективе ТУК нового поколения будет использоваться для транспортирования ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 с российских и зарубежных АЭС на ПО «Маяк».

Справочно:

ТУК-141О (ТУК — транспортно-упаковочный комплект, состоящий из контейнера и специальной платформы для перевозки по железнодорожным путям), представленный АО «ФЦЯРБ» и призванный заменить контейнеры ТК-13. ТУК-141О успешно прошёл сертификацию, «горячие» испытания на Балаковской АЭС и ПО «Маяк» и готов к использованию на АЭС.

Реакторы ВВЭР-1000 различных модификаций эксплуатируются на 35 энергоблоках АЭС. На Горно-химическом комбинате накоплено более 6,3 тысячи тонн ОЯТ реакторов ВВЭР-1000. Ежегодно на АЭС России образуется ещё более 200 тонн ОЯТ такого типа. Сегодня мощности ФГУП ПО «Маяк» позволяют перерабатывать до 400 тонн в год отработавшего ядерного топлива различных видов, в том числе- ВВЭР1000. ТУК нового поколения позволит атомным станциям и ПО «Маяк» существенно экономить время на операциях по обращению с топливом, гарантировать безопасное состояние находящегося внутри контейнера ОЯТ в любых условиях эксплуатации, а также значительно повысить уровень радиационной и экологической безопасности.