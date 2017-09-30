Российские оружейники создали винтовку с рекордной дальностью стрельбы

Оружейники из Калужской области побили мировой рекорд по дальности стрельбы из снайперской винтовки. Теперь он составляет 4170 метров. Но это — не предел. Об этом радио Sputnik рассказал основатель компании-производителя, конструктор Владислав Лобаев.

Российским оружейникам удалось побить мировой рекорд по дальности стрельбы из снайперской винтовки. Для этого использовали сверхдальнобойную СВЛК-14С «Сумрак» производства российской компании Lobaev Arms.

Чтобы побить предыдущий рекорд, который принадлежал американцам, винтовку пришлось модифицировать. Кроме того, изменили и патрон, рассказал радио Sputnik основатель компании Lobaev Arms, конструктор Владислав Лобаев.

«Это позволило разогнать пулю весом 30 граммов до начальной скорости 1000 метров в секунду. Что в результате и помогло побить предыдущий рекорд, который принадлежал американцам, по дальности стрельбы. У американцев было 4157 метров, у нас — 4170 метров», — сказал конструктор.

По его словам, попытки установить новый рекорд по дальности стрельбы из винтовки на этом не заканчиваются.

«В ближайшие дни планируем улучшить свой собственный рекорд и попытаться установить его на уровне 4200 метров», — сообщил Владислав Лобаев.

Российская винтовка СВЛК-14С «Сумрак» предназначена для сверхдальней стрельбы. Модель, с помощью которой удалось установить рекорд, пока эксклюзивна, но, как предполагают в компании-производителе, в ближайшее время она поступит в массовое производство.