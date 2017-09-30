В Костромской области открыт физкультурно-оздоровительный комплекс

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Бульварной в Костроме предназначен для занятий игровыми видами спорта — волейболом и баскетболом. Современный спортивный объект построен по Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ».

Стоимость строительства и оснащения комплекса «Юниор» составила почти 85 млн. рублей. Средства на условиях софинансирования были выделены из федерального, областного и городского бюджетов.

В новом зале будут заниматься учащиеся ДЮСШ № 2. Открытие комплекса позволит увеличить число детей, занимающихся в спортшколе волейболом и баскетболом до 480 человек.

Физкультурно-оздоровительный комплекс соответствует всем требованиям, предъявляемым к современным спортивным объектам. Оборудованы раздевалки, душевые, медицинский кабинет. Техническое оснащение зала позволяет тренироваться одновременно четырем группам. Причем, параллельно и волейболистам, и баскетболистам.

«Этот объект построен благодаря программе Президента Владимира Путина. Теперь у нас гораздо больше возможностей. Мы сможем больше проводить соревнований, больше привлекать в группы малышей. У нас уже есть кандидаты в Сборную России, и мы надеемся, что звездочек среди костромских детей, занимающихся волейболом и баскетболом, с открытием этого комплекса станет еще больше», — подчеркнула тренер-преподаватель ДЮСШ № 2 г. Костромы Елена Котенкова.