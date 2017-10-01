Как изменились улицы вокруг «Зарядья» в Москве. Было-стало

До благоустройства

После благоустройства

До благоустройства

После благоустройства

До благоустройства

После благоустройства

До благоустройства

После благоустройства

Москворецкая улица и площадь со светящимися скамейками

На пересечении Москворецкой улицы и Варварки, у входа в парк , появилась площадь. Ее замостили шестигранной гранитной плиткой, напоминающей пчелиные соты. В покрытии оставили лунки для берез, которые посадят в конце осени. На площади установят скамейки; по вечерам они будут подсвечиваться. Кроме того, расширили на два метра расположенную поблизости площадь Васильевский Спуск и замостили ее такой же брусчаткой, как на Красной площади.

Варварка и Патриаршее подворье. История и современность

В единый прогулочный маршрут вокруг парка «Зарядье» встроилось и Патриаршее подворье . По программе здесь отреставрировали храмы XVI—XIX вв. еков и музей «Старый Английский Двор». Шесть столетий назад в палатах Английского двора устраивали посольские приемы, заключали торговые сделки, хранили казну и товары дипломатического представительства.

В этом году здесь установили исторические фонари, обновили мощение и газоны, проложили подземную кабельную канализацию, куда убрали воздушные провода. За прокладкой коммуникаций следили археологи и реставраторы: у большинства построек статус объектов культурного наследия.

До благоустройства

После благоустройства

До благоустройства

После благоустройства

До благоустройства

После благоустройства

До благоустройства

После благоустройства

До благоустройства

После благоустройства

К «Зарядью» — через Богоявленский и Рыбный переулки

Если идти к «Зарядью» от метро «Площадь Революции», кратчайший путь лежит через Богоявленский и Рыбный переулки. Их сделали пешеходными. Теперь здесь может проходить до 100 тысяч человек в сутки, и ограничение движения транспорта сделало этот путь безопасным. В переулках сохранили две полосы для проезда спецтехники и машин, которые доставляют товары в местные кафе и магазины. Также проехать могут горожане, живущие и работающие на этих улицах, и граждане с ограниченными возможностями и сопровождающие их лица.

До благоустройства

После благоустройства

До благоустройства

После благоустройства

До благоустройства

После благоустройства

Аллея вдоль Старой площади

Вопреки своему названию Старая площадь вовсе не площадь, а пешеходная улица и склон холма, на месте которого когда-то стояла Китайгородская стена. Изначально это был просто проезд вдоль внутренней стороны стены. Сегодня вдоль Старой площади, на противоположной от Ильинского сквера стороне, тянется тенистая прогулочная аллея длиной почти километр. Она идет от Ильинки до Варварки. Аллею замостили крупной гранитной плиткой, установили на ней торшеры и фонари, уложили газон. Здесь уже растут липы и клены; осенью лип станет больше.

Лавочки и клумбы в Китайгородском проезде

Китайгородский проезд, протянувшийся от Славянской площади до Москворецкой набережной, помнит кузницы, лавки, книжные развалы, конку и, конечно, Китайгородскую стену. Она почти полностью была снесена в советские годы и частично воссоздана в 1995-2000-м.

По программе «Моя улица» на проезжей части уложили новый асфальт, а тротуары замостили плиткой. В проезде появились круглые клумбы с яркими цветами. Осенью здесь высадят деревья, установят лавочки и новые фонари.

Музейный проект «Моей улицы» продолжится и в Китайгородском проезде: рядом с уцелевшим участком стены скоро появятся две стеклянные витрины , куда поместят найденные при благоустройстве артефакты. Чтобы сохранить древние предметы, под очень прочным стеклом создадут особую среду с определенным уровнем температуры и влажности. По вечерам в витринах будут включать подсветку. Дальше путь опять лежит на Москворецкую набережную. Мы обошли Зарядье. Круг замкнулся.

«Моя улица» — 2017

В этом году в программу включили 117 улиц, площадей, набережных общей протяженностью больше 64 километров. Основной ремонт закончился почти на 100 объектах . Среди них Тверская улица, площади Тверская Застава и Лубянская, улица Большая Лубянка, Садовое и Бульварное кольцо и большая часть набережных .

Тротуары на них расширили и выложили гранитной плиткой. На дорогах сделали новый асфальт и разметку, убрали, где это было возможно, «бутылочные горлышки». Сейчас на улицах устанавливают остановочные павильоны, навигационные стелы и знаки, лавочки и урны, разбивают клумбы, ремонтируют цоколи зданий. Работы закончат к концу сентября — середине октября, а потом начнут высаживать деревья .

Инфракрасные обогреватели и светодиодное освещение: открылись платформы станций метро «Фили» и «Студенческая»

1 октября для пассажиров открыли платформы станций метро «Фили» и «Студенческая». Работы проводили в два этапа. На первом обновили платформы по направлению из центра, а на втором — в центр.

Срок их эксплуатации — 50 лет. Они облицованы гранитом с тактильной плиткой — специально для слабовидящих. Стеклянные витражи установили на путевых стенах. Сверху появились навесы со светодиодным освещением. Также установили инфракрасные обогреватели.

Новое навигационное оборудование разместили в виде лайтбоксов — источников света с большой поверхностью. Реконструкцию платформ закончили раньше намеченного срока.

Сегодня в порядок приводят участок линии от «Студенческой» до «Кунцевской», рассказал первый заместитель начальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов. Там не проводились такие работы в течение 60 лет. Он объяснил, что обустройство платформ и их техническое перевооружение поможет сократить интервал движения поездов на этом участке линии метро. Сейчас он составляет четыре минуты, а будет — три.

К середине 2018 года реконструкцию линии завершат полностью.