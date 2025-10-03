MAX
За 10 лет в Москве благоустроили территории около 450 транспортных объектов

Пример благоустройства территории на пути к станции метро «Отрадное»:

Также в прошлом году рядом со станцией МЦД-4 Кусково организовали удобные подходы и подъезды для быстрой пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. Возле станции метро БКЛ «Сокольники» благоустроили небольшой транзитный сквер между 5-й Сокольнической улицей и улицей Матросская тишина. Завершены работы по устройству пешеходного маршрута от жилой застройки к станции метро «Аэропорт Внуково» в районе Внуково. Удобные пешеходные маршруты появились возле станции «Останкино» МЦД-3.

Сейчас работы идут на территориях, прилегающих к станциям МЦК и МЦД «Новохохловская». Также 85% работ выполнено возле станции «Домодедовская». А около городского вокзала «Славянский бульвар» появится комплекс из пяти навесов «сухие ноги». Всего в планах на этот год — более 40 подобных объектов.

Источник: www.sobyanin.ru

