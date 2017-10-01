В Краснодарском крае открыт детский сад

28 августа в станице Попутной Отрадненского района Краснодарского открыли детский сад.

Детсад построен ОАО «Армавирский хлебопродукт» и приобретен в муниципальную собственность по госпрограмме Краснодарского края «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований.

Общая стоимость объекта составила около 230 млн рублей.

В детском саду 13 просторных групповых помещений, оборудованные музыкальный и физкультурный залы, игровые комнаты.

— Введенная в эксплуатацию дошкольная образовательная организация позволила ликвидировать очередность на территории Попутненского сельского поселения, — акцентировали в министерстве образования региона.

В этом году в крае планируется ввести в эксплуатацию восемь детских садов, в следующем — еще семь дошкольных учреждение.