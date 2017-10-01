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Детские сады и школы

В Краснодарском крае открыт детский сад

28 августа в станице Попутной Отрадненского района Краснодарского открыли детский сад.

Детсад построен ОАО «Армавирский хлебопродукт» и приобретен в муниципальную собственность по госпрограмме Краснодарского края «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований.

Общая стоимость объекта составила около 230 млн рублей.

В детском саду 13 просторных групповых помещений, оборудованные музыкальный и физкультурный залы, игровые комнаты.

— Введенная в эксплуатацию дошкольная образовательная организация позволила ликвидировать очередность на территории Попутненского сельского поселения, — акцентировали в министерстве образования региона.

В этом году в крае планируется ввести в эксплуатацию восемь детских садов, в следующем — еще семь дошкольных учреждение.

https://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/383103/

Краснодарский край, новый детсад
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