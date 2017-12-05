Оба энергоблока индийской АЭС «Куданкулам» вышли на полную мощность

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Оба энергоблока индийской АЭС «Куданкулам», которая строится при помощи России, вышли на полную мощность. Об этом сообщил РИА Новости источник в Индийской корпорации по атомной энергии.

«Блок № 1 АЭС „Куданкулам“ вырабатывает 1000 МВт. Блок № 2 достиг выработки 1000 МВт сегодня в 03.30», — сказал собеседник агентства, отметив, что это произошло впервые.

АЭС «Куданкулам» — крупнейший совместный проект России и Индии. Первые два энергоблока станции ввели в эксплуатацию в июне 2014 года. В конце июня нынешнего года состоялась церемония заливки первого бетона в плиту основания здания реакторного отделения III энергоблока. Это ознаменовало начало строительства III и IV энергоблоков. Ранее источник в атомной отрасли сообщил, что начало их эксплуатации планируется на 2020 и 2021 год.

Кроме того, Россия предоставит Индии госкредит на строительство V и VI блоков АЭС в размере 4,2 миллиарда долларов сроком на десять лет.

Генподрядчик в части инжиниринга, поставки оборудования и технического содействия — российская компания «Атомстройэкспорт». Она также занимается строительством многих АЭС в других странах: иранской «Бушер-2», венгерской «Пакш-2», китайской «Тяньвань», турецкой «Аккую», бангладешской «Руппур», египетской «эд-Дабаа» и финской «Ханхикиви».