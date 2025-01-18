«Росатом» отгрузил 320-тонный корпус реактора для АЭС «Куданкулам»

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Корпус реактора ВВЭР-1000 для шестого энергоблока АЭС «Куданкулам», который строится в Индии по российскому проекту, транспортируется на строительную площадку, сообщает пресс-служба «Росатома».

Оборудование весом 320 тонн изготовлено на заводе «Атоммаш» (Машиностроительный дивизион «Росатома») и отгружено заказчику.

Прежде чем отправить корпус реактора в морское плавание, оборудование специальным автомобильным транспортом доставили на заводской причал, где погрузили на речное судно, пунктом назначения которого был морской порт Новороссийска.

Затем в порту корпус реактора был помещен в трюм морского судна для преодоления пути длиной 11 тыс. км в Индию.

Сейчас на АЭС «Куданкулам» сооружаются четыре новых энергоблока по российскому проекту. Комплект из четырех парогенераторов для шестого блока АЭС «Куданкулам» в Индии будет отгружен в 2025 году.

В настоящее время два энергоблока аналогичной мощности вырабатывают электроэнергию с 2013 и 2016 годов соответственно. Станция проектируется, сооружается и поставляется оборудованием подразделений инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом». Госкорпорация «Росатом» обеспечивает топливом энергоблоки КАЭС на протяжении всего их жизненного цикла.

Реакторы серии ВВЭР мощностью 1000 МВт доказывают свою надежность и эффективность на протяжении нескольких десятилетий — срок эксплуатации атомных энергоблоков с ВВЭР в России и за рубежом превысил 2 тысячи реакторо-лет. Установки этого типа имеют потенциал для долгосрочного использования. В частности, реакторные установки этого типа могут составить основу АЭС, которые планируется построить на Дальнем Востоке, говорится в официальном заявлении.

Производственный цикл изготовления корпуса реактора ВВЭР-1000 с момента начала производства составляет два года. Изготовление оборудования требует высочайшего уровня точности и соответствия строгим международным стандартам качества. Общий план качества включает 289 контрольных точек.

При этом все операции выполняются под наблюдением инспекторов из уполномоченной организации и иностранного заказчика. Представители иностранного заказчика (NPCIL) находятся в Волгодонске с начала производства оборудования для КНАЭС с 2016 года.

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