Россия испытала ракетные системы «Тор-М2»
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Минобороны России опубликовало видео пусков из зенитных ракетных систем «Тор-М2». Испытания проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Ролик доступен на сайте РИА Новости.
Стрельбы выполнялись по мишеням, имитирующим современные самолеты тактической авиации, крылатые ракеты, планирующие авиабомбы, беспилотники и групповой налет авиации на высотах от 15 метров до 10 тысяч метров и дальности от 3 до 12 километров.
«Тор-М2» являются глубоко модернизированными образцами семейства комплексов противовоздушной обороны «Тор», отличающимися новой ракетой 9М338К. По сравнению с предыдущими версиями, возимый боекомплект на боевой машине увеличен с 8 до 16 ракет.
Первые образцы данной техники поступили в распоряжение военных в 2016-м. Ранее, в 2012-2016 годах, армия получала промежуточную версию «Тор-М2У» (также известна как «Тор-М1-2У»), суммарно восемь дивизионных комплектов.
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