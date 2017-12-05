Добавить статью
Армия и Флот

Россия испытала ракетные системы «Тор-М2»

  •  © https://www.youtube.com/embed/QY_S01bcMPE

Минобороны России опубликовало видео пусков из зенитных ракетных систем «Тор-М2». Испытания проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Ролик доступен на сайте РИА Новости.

Стрельбы выполнялись по мишеням, имитирующим современные самолеты тактической авиации, крылатые ракеты, планирующие авиабомбы, беспилотники и групповой налет авиации на высотах от 15 метров до 10 тысяч метров и дальности от 3 до 12 километров.

«Тор-М2» являются глубоко модернизированными образцами семейства комплексов противовоздушной обороны «Тор», отличающимися новой ракетой 9М338К. По сравнению с предыдущими версиями, возимый боекомплект на боевой машине увеличен с 8 до 16 ракет.

Первые образцы данной техники поступили в распоряжение военных в 2016-м. Ранее, в 2012-2016 годах, армия получала промежуточную версию «Тор-М2У» (также известна как «Тор-М1-2У»), суммарно восемь дивизионных комплектов.

https://lenta.ru/news/2017/12/05/tor/

Тор-М2, ПВО, армия, вооружение, военная техника
  • exhausted1987 exhausted1987
    05.12.1715:21:25

    Стрельба сходу на такой скорости… это просто нечто.         

    Отредактировано: exhausted1987~15:21 05.12.17
    #983280
  • Барс Барс
    05.12.1717:30:38

    Я вот думаю.

    Может комплексу кличку Рагнарёк дать.   

    Отредактировано: Барс~17:31 05.12.17
    #983349
  • Zamir Argashokov
    05.12.1721:28:34

    парочку таких в Дамаск бы перебросить. Израиль на место поставить

    #983462
  • Byvalnyi Byvalnyi
    05.12.1722:50:41

    На 20 сек как-то не убедительно, след ракеты прервался, потом через некоторое мишень подорвалась, не дождавшись ракеты.

    При поражении цели на высоте в ясном небе должен быть виден крест из инверсионных следов ракеты и мишени с облачком подрыва посередине.

    Лично видел сам в Сарышегане.

    #983519
    • Борис Сорокин Борис Сорокин
      05.12.1723:31:37

      Двигатель ракеты твердотопливный работает определённое время .После его выключения за счёт набранной скорости около 1000 м/с ракета летит по инерции. на видео видно движка не хватило на сотню метров, но раккета долетела и поразила Целль.У многих комплексов ракеты большую часть пути летят по инерции.

      #983535
      • Нет аватара FeniksHoly
        06.12.1700:00:31

        не у многих, а у всех — у каждой ракеты есть время работы движки и от расстояоние на котором цель это ни как не влияет .включаться повторно умеют только жидкостные движки — пороха горят до конца и до упора аки сухая солома. понятное дело что на максимальном удалении у цели больше вероятнсоть уйти с помощью противоракетных маневров.

        #983546
        • Борис Сорокин Борис Сорокин
          06.12.1712:41:12

          Сейчас жидкостных двигателей на зенитных ракетах нет. А во раньше С 75, с125 ,С 200. на ракетах этих комплексов движки повторно не включались. это было заложено конструктивно. Сам служил на с 75 Двина с ракетамии В760 и 5я23. Название ракет первый раз произнёс публично ,наверно уже не секретно. Проверял оборудование ракет по графику и перед стартом. Оператор КИПС.

          #983734
          • Нет аватара FeniksHoly
            06.12.1721:15:09

            ну я ракеты на жиже упомянул чисто в контексте возможности многоразового включния зажигания. а то что на зр такое не применялось это и так очевидно.

            #983983
    • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
      06.12.1713:13:08

      Если врете — попытайтесь, хотя бы врать убедительно. Полигон называется Сары-Шаган. И Вы там, судя по тексту, никогда не были.

      #983749
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    06.12.1713:18:03

    И, чтобы два раза не вставать — ни один ЗРК планеты, кроме «Тор-М2» не может вести огонь с марша.

    #983752
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,