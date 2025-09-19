Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно поставил в войска технику ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передало Минобороны России средства контрбатарейной борьбы и комплексы ПВО средней дальности «Бук-М3», раньше срока исполнив часть своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа на 2025 год», — информировали в пресс-службе.

Как отмечают в концерне, часть обязательств в рамках государственного оборонного заказа на 2025 год была исполнена досрочно в связи с вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей.

Кроме того, это помогло увеличить объёмы производства ряда изделий в 4 раза и нарастить объёмы выпуска других образцов ракетной техники. Только в течение последнего года в два с лишним раза выросли объемы производства технических средств зенитных ракетных систем С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф», освоен серийный выпуск новых типов ракетного вооружения.

