ТКБ-1167 и ЗАК-30 «Цитадель»: Россия отвечает на новые угрозы высокотехнологичными системами защиты

Зенитные роботы для борьбы с воздушными угрозами встали на боевое дежурство.

Распространение атак беспилотников меняет требования к защите промышленных, инфраструктурных и других важных объектов и городов. Российский технологический сектор ВПК достойно ответил на агрессивные вызовы двумя новыми противодроновыми зенитными системы ТКБ-1167 и ЗАК-30 «Цитадель». Системы разработаны предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. Первые экземпляры уже заступили на боевое дежурство ( регионы в целях безопасности не разглашаются ), а в сентябре 2026 года обе разработки впервые представили за рубежом на авиасалоне El Alamein International Airshow в Египте.

Главная особенность новых комплексов заключается в высокой степени автоматизации. Как отмечают в Ростехе, ТКБ-1167 и «Цитадель» способны работать с современными средствами обнаружения воздушных целей, системы ориентированы прежде всего на борьбу с беспилотниками в автономном режиме 24/7.

Россия своевременно ответила на новые формы агрессии новым поколением роботизированных зенитных комплексов, отличных от традиционных средств ПВО, высокотехнологичными решениями распознания и защиты от БПЛА, БПЛС и ракетных систем.

Следующим шагом будет внедрение новых систем на основе ИИ и других комплексов по обеспечению массовой защиты городов и объектов в Российской Федерации. — прокомментировал источник, пожелавший остаться анонимным.

Вопреки поведению наших информационных систем, блогеров, у которых традиционно мир всегда черный, а контент заключается в критике всех разработок, инженеры и ВПК работает в три смены, чтобы обеспечивать безопасность граждан страны и усиливать позиции непосредственно на поле боя, новые комплексы тому подтверждение.

ТКБ-1167: экономичный последний рубеж защиты

ТКБ-1167 предназначена для прикрытия объектов инфраструктуры от малоразмерных низколетящих целей. Система автономно и автоматически обнаруживает, распознает, захватывает и сопровождает вражеский БПЛА. Огневой модуль оснащен четырьмя пулеметами ПКТ калибра 7,62 мм. Решение об открытии огня принимается оператором комплекса.

В Ростехе называют ТКБ-1167 «последним рубежом» противодроновой защиты. Система вступает в работу в непосредственной близости от защищаемого объекта и может применяться самостоятельно либо интегрироваться в общую архитектуру эшелонированной ПВО. Она взаимодействует с внешними средствами обнаружения и одновременно способна дополнять общую картину воздушной обстановки собственными данными.

Важная особенность ТКБ-1167 заключается в экономике перехвата. Для уничтожения беспилотников используются массовые боеприпасы калибра 7,62 мм. Таким образом уничтожение дрона типа «Хорнет» стоимостью 10-12 тыс.долларов снижается до затраченных на него боеприпасов, не превышая несколько тысяч рублей.

ЗАК-30 «Цитадель»: следующий уровень противодроновой артиллерии

Если ТКБ-1167 ориентирована на ближний рубеж, то ЗАК-30 «Цитадель» представляет более мощный артиллерийский уровень защиты. Основой комплекса является автоматическая пушка калибра 30 мм. Для обнаружения целей используются радиолокационные и оптико-электронные средства, позволяющие работать в том числе в сложных условиях видимости.

Главная технологическая особенность «Цитадели» — боеприпасы с программируемым подрывом. Система рассчитывает необходимую точку детонации, после чего снаряд разрывается рядом с воздушной целью и формирует поле поражающих элементов. Такой принцип особенно актуален против небольших БПЛА, поскольку для поражения не требуется прямое попадание снаряда непосредственно в корпус дрона.

По данным профильных открытых источников, максимальная дальность поражения комплекса может достигать 4,5 км, высота порядка 3 км, полный набор ТТХ «Цитадели» пока не раскрывается в интересах Министерства Обороны.

Области применения новых систем

Ключевое направление применения ТКБ-1167 и «Цитадели» — построение ближнего эшелона защиты важных объектов от беспилотников. Речь идет прежде всего о военной и критически важной инфраструктуре, административно-промышленных объектах и других стационарных площадках, которым требуется круглосуточный контроль воздушной обстановки. ТКБ-1167 при этом может размещаться на мобильных колесных платформах, что повышает гибкость ее применения.

Разработки демонстрируют и изменение самой логики противовоздушной обороны. Против массового применения относительно недорогих беспилотников нужны не только высокоэффективные, но и экономически рациональные средства перехвата. Использование пулеметного вооружения в ТКБ-1167 и программируемых 30-мм боеприпасов в «Цитадели» позволяет сформировать несколько уровней защиты и выбирать средство поражения в зависимости от характера угрозы.

В этом и заключается одна из главных особенностей российских разработок. ТКБ-1167 и «Цитадель» создавались уже с учетом новой технологической реальности, где малоразмерные беспилотники стали одной из основных воздушных угроз. Россия отвечает на этот вызов развитием автоматизации, радиолокации, оптико-электронных систем, программируемых боеприпасов и интеграции различных средств в единый контур защиты.

Зарубежная премьера двух систем одновременно показывает и экспортный потенциал направления. «Рособоронэкспорт» представил их в Египте наряду с другими российскими средствами ПВО, а одним из приоритетных рынков компания рассматривает страны Африки и Ближнего Востока. В результате развитие противодроновых технологий становится не только ответом на новые угрозы, но и отдельным высокотехнологичным направлением российского ОПК на мировом рынке.

Источник Russian Heroes