Новый объект энергосистемы открыт в Чувашии

В Чебксарах состоялось открытие энергообъекта ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») ОРУ (открытое распределительное устройство) 110 кВ «Коммунальная», которое в дальнейшем станет базой для строительства подстанции 110/10 кВ проектной мощностью 80 МВА.

Общий объем капитальных вложений на строительство ОРУ составил 325 млн. рублей.

ОРУ 110 кВ «Коммунальная» полностью построено из отечественного оборудования и материалов, в том числе многое сделано чувашскими производителями. Принципы создания этого объекта являются показателем курса на импортозамещение, который в последние годы реализуется в стране.

В ходе открытия обратили внимание на то, что такие объекты стимулируют развитие как столицы Чувашии, так и пригородных территорий. Цифровая подстанция, которая будет построена с использованием самых современных технологий, обеспечит бесперебойную работу в любых погодных условиях.