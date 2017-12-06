Добавить статью
Энергетика и ТЭК

Новый объект энергосистемы открыт в Чувашии

  •  © mrsk-volgi.ru

В Чебксарах состоялось открытие энергообъекта ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») ОРУ (открытое распределительное устройство) 110 кВ «Коммунальная», которое в дальнейшем станет базой для строительства подстанции 110/10 кВ проектной мощностью 80 МВА.

Общий объем капитальных вложений на строительство ОРУ составил 325 млн. рублей.

ОРУ 110 кВ «Коммунальная» полностью построено из отечественного оборудования и материалов, в том числе многое сделано чувашскими производителями. Принципы создания этого объекта являются показателем курса на импортозамещение, который в последние годы реализуется в стране.

В ходе открытия обратили внимание на то, что такие объекты стимулируют развитие как столицы Чувашии, так и пригородных территорий. Цифровая подстанция, которая будет построена с использованием самых современных технологий, обеспечит бесперебойную работу в любых погодных условиях.

http://www.mrsk-volgi.ru/ru/press_tsentr/novosti_kompanii/?id=6249

Чувашия, Энергетика, ОРУ
  • Антон Никитин Антон Никитин
    06.12.1711:26:44

    Поставил Вам плюс за новость, но лично меня фраза «чувашскими производителями» покоробила. Понятно, что Вы переписали. и всё же на Вас, как на авторе поста, ответственность за публикуемый материал.

    Территориально производители могут находиться в Чувашии, на территории Чувашской республики. Эти варианты были бы, на мой взгляд, более корректными. С учетом специфики сайта я бы даже предложил написать «отечественными производителями».

    #983700
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,