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Армия и Флот

В Приамурское объединение ВВО поступила партия бронетранспортеров БТР-80

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В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, поступила большая партия бронетранспортеров БТР-80. Техникой будут укомплектованы инженерно-саперные подразделения. БТР-80 — боевая колесная плавающая машина, предназначенная для быстрой переброски подразделений к месту выполнения задач, поддержке их огнем из штатного вооружения и ведения боя из машины. Машина вооружена башенным крупнокалиберным 14,5-мм пулеметом КПВТ и спаренным с ним 7,62-мм пулеметом ПКТ.

Бронетранспортер имеет систему защиты от оружия массового поражения, современный мощный дизельный двигатель с турбонаддувом и повышенную проходимость за счет колесной формулы 8Х8. Благодаря применению бескамерных шин, бронетранспортер может продолжать движение и выполнять боевую задачу на расстояние не менее 200 км не только при пулевых прострелах колес, но и при подрыве на минах. Всепогодное применение бронетранспортера обеспечивает универсальная система подогрева двигателя. Она позволяет запустить двигатель и эксплуатировать машину в зимних условиях на всей территории Дальнего Востока.

https://structure.mil.ru/structure/okruga/east/news/more.htm?id=12153740@egNews

армия, ВВО, БТР-80
  • Bdd Bdd
    06.12.1713:22:07

    а на фото 80А вроде, если я их правильно понимаю

    #983754
    • Нет аватара Туляк
      06.12.1714:26:29

      100% БТР-82А на фото — боевой модуль с башней не спутать))

      #983786
      • Bdd Bdd
        06.12.1718:06:02

        а чем 80А от 82А отличаются?

        #983877
        • Юрген Юрген
          06.12.1718:12:13

          80А по факту нету, это разработка 90-х годов, она в серию не пошла.

          82А — это допиленный 80А, с новым стабилизатором, прицелом, кондиционером и вроде защита повышена.

          Отредактировано: Юрген~18:12 06.12.17
          #983879
      • Bdd Bdd
        06.12.1718:13:14

        похоже что 82А, но не из-за модуля,а судя по сравнению по воздухозаборным трубам))

        80А интересно вообще в каком количестве выпускались? в основном везде 80А вроде

        •  © loft36.de

        #983880
        • Нет аватара Zor
          06.12.1718:55:02

          Рисуночек этот — левый. Лично ездил на БТР-80, не имевшем этой угловой бойницы.

          #983896
          • Bdd Bdd
            06.12.1719:23:08

            может на 82-ом?)) вот не обижайся, но таких «экспертов» и «свидетелей» в интернете пруд-пруди, может один и нарисовал рисунок, поэтому твои буквы и его рисунки весят одинаково)) а остальным, не претендующим на сакральные знания, остается самим выбирать что принимать на веру и из чего лепить картину мира))

            #983909
  • Нет аватара Bars
    06.12.1714:20:48

    Да, тоже похоже что БТР -82 на фото.

    #983781
  • NaSa NaSa
    06.12.1714:52:26

    Фото конечно левое, да и по составу вооружения в тексте понятно что о 80-ке речь. Видимо инженерно-саперные подразделения получают что-то из ремонта. Все-таки в 82 больше боевых возможностей. Пушка, система управления огнем и оптика хорошая. По отзывам стреляют из нее хорошо и точно.

    #983800
  • Soviet Assault Soviet Assault
    06.12.1715:16:53

    Автор дал маху, мда)

    #983810
  • Нет аватара SonceNebo
    06.12.1715:46:50

    Скорее всего поставляем БТР 80, а не БТР 82А чтоб показать Китаю свои дружественные намерения. Типа смотрите всё самое лучшее идёт в западные части, вам мы доверяем. Кстати насколько знаю, то Китай делает примерно тоже самое (Всё самое боевое на юг, а с нами на границе по остаточному принципу).

    #983814
    • Юрген Юрген
      06.12.1715:50:15

      Нет, просто:

      Техникой будут укомплектованы инженерно-саперные подразделения.

      А в линейные части передают БТР-82А/АМ.

      #983815
  • Andzej O'KamRupi
    06.12.1718:45:12

    А что с бумерангом то? Все, сдулся «не имеющий аналогов в мире» бтр? Так и будем дальше клепать это гробы на колесах?

    #983892
    • Нет аватара Zor
      06.12.1718:56:56

      Все, сдулся «не имеющий аналогов в мире» бтр?

      С чего это Вы вдруг так решили? И откуда взята фраза «не имеющий аналогов» в отношении «бумеранга»?

      #983897
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    06.12.1719:34:51

    Отлично!

    #983922
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