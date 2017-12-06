В Приамурское объединение ВВО поступила партия бронетранспортеров БТР-80

В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, поступила большая партия бронетранспортеров БТР-80. Техникой будут укомплектованы инженерно-саперные подразделения. БТР-80 — боевая колесная плавающая машина, предназначенная для быстрой переброски подразделений к месту выполнения задач, поддержке их огнем из штатного вооружения и ведения боя из машины. Машина вооружена башенным крупнокалиберным 14,5-мм пулеметом КПВТ и спаренным с ним 7,62-мм пулеметом ПКТ.

Бронетранспортер имеет систему защиты от оружия массового поражения, современный мощный дизельный двигатель с турбонаддувом и повышенную проходимость за счет колесной формулы 8Х8. Благодаря применению бескамерных шин, бронетранспортер может продолжать движение и выполнять боевую задачу на расстояние не менее 200 км не только при пулевых прострелах колес, но и при подрыве на минах. Всепогодное применение бронетранспортера обеспечивает универсальная система подогрева двигателя. Она позволяет запустить двигатель и эксплуатировать машину в зимних условиях на всей территории Дальнего Востока.