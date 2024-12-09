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В Тункинском районе и поселке Аршан выступили с инициативой создания проекта по выпуску лёгких внедорожников багги «Ирбис». Небольшие автомобили отличаются высокой проходимостью и предназначены для использования участниками СВО.

Багги идеально подойдут для передвижения по сложным маршрутам и бездорожью, обеспечивая дополнительную мобильность и поддержку ребятам, находящимся в зоне боевых действий.

Процесс лицензирования и сертификации проходил в Екатеринбурге, после успешного завершения которого первые партии багги уже готовы к отправке на фронт. Ожидается, что они помогут участникам СВО эффективно выполнять поставленные задачи в условиях сложной местности.

Сейчас республика нaчaла пpoизвoдить бaгги, нaчaли пpoизвoдить нaзeмныe poбoтexничecкиe кoмплeкcы, нaчaли пpoизвoдить cpeдcтвa PЭБ, FPV, — oтмeтил глaвa pecпyблики. Kpoмe тoгo, Бypятия aктивнo пocтaвляeт нa CBO бoльшиe и мaлыe бecпилoтники.

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