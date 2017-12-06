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Армия и Флот

Зенитчики ЦВО в Поволжье получили полковой комплект ЗРС «С-400»

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Зенитчики Центрального военного округа, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне в Поволжье, получили по гособоронзаказу полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».

Новая техника была передана военнослужащим на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. До конца недели расчеты выполнят стыковочные стрельбы из новых систем. Ранее зенитчики прошли подготовку в учебном центре зенитных ракетных войск в Ленинградской области.

Ранее зенитчики в Поволжье получили на вооружение партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

Справочно:

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12153786@egNews

Армия, ЦВО, ЗРС С-400 Триумф
  • NaSa NaSa
    06.12.1715:26:25

    По количеству подобных сообщений я уже сбиваться со счета и путаться начал. Такое ощущение, что вся страна в 400-ках и панцирях. Но на самом деле это далеко не так. Равномерно размазывают новые полки по территории страны. Тем не менее, как мне кажется, темп производства вполне оптимальный.

    #983811
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    06.12.1719:31:10

       

    #983918
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