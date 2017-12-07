На Новосибирской ТЭЦ-3 запустили модернизированную турбину

Состоялся запуск в эксплуатацию модернизированного турбоагрегата ТА-11 который состовляет 20% электромощностей Новосибирской ТЭЦ-3. Станция снабжает теплом большую часть левого берега г. Новосибирска, весь Ленинский и часть Кировского района города. Ввод данного объекта благодаря проведённой реконструкции позволит повысить надежность работы станции в осенне-зимний максимум.

На реализацию проекта предприятие направило 423 млн рублей.

Реализация реконструкции турбоагрегата ТА-11 началась в мае 2017 года, а в ноябре были завершены все необходимые пусконаладочные работы. Данные мероприятия — часть инвестиционной программы АО «Сибирская энергетическая компания», которая предусматривает техническое перевооружение, модернизацию и ремонт энергетического оборудования.

Благодаря проекту ресурс работы оборудования ТЭЦ-3 увеличен до 2050 гг., что обеспечит надежное и бесперебойное теплоснабжение города. Таким образом, завершена программа реконструкции 6 турбоагрегатов, проходившая с 2010 по 2017 год.

В процессе технического оснащения турбоагрегата ТА-11 основное оборудование было изготовлено на АО «Уральский турбинный завод», с которым АО «СИБЭКО» сотрудничает на протяжении длительного времени. За последние 10 лет с использованием технологий «УТЗ» было модернизировано 24% установленной мощности генерирующего оборудования энергокомпании.

«Инвестиционная программа любой ресурсоснабжающей организации, в том числе и АО „СИБЭКО“, условно делится на две части. Первый блок направлен на развитие, второй обеспечивает надежность энергосистемы. Сегодня мы присутствуем на открытии объекта после реконструкции, отвечающего за бесперебойность работы станции. Коллективом энергокомпании совместно со многими российскими заводами реализован серьезный комплекс мероприятий, направленный на повышение безопасности функционирования системы теплоснабжения», — подчеркнул заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.