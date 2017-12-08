Детский сад на 115 мест открылся в Подмосковье

Современный детский сад № 4 в жилом комплексе Wellton Park Новая Сходня открыл свои двери. К концу недели садик выйдет на проектную мощность: будут открыты 5 групп полного дня и 4 группы кратковременного пребывания. Проектная мощность детского сада — 115 детей.

Инвестором и застройщиком нового детского сада стал Концерн «КРОСТ». Объем инвестиций в строительство садика составил порядка 120 млн руб. В настоящий момент садик со всем оборудованием: компьютерным обеспечением, игрушками, мебелью для детей и сотрудников — передан в ведение района.

Для детей здесь предусмотрены просторные игровые помещения, спортивный и музыкальный зал, уютные спальные комнаты. В основе концепции — идея создания домашней уютной атмосферы. Материалы подобраны так, чтобы создать теплый и яркий интерьер.

Игровые площадки — это особая гордость садика. Для каждой группы создан свой большой игровой участок с безопасным и удобным резиновым покрытием. Средняя площадь игрового участка для каждой группы составляет не менее 185 кв. м. На них установлены игровые модули, веранды, современные песочницы, укомплектованные специальным очищенным песком. Песочницы можно закрывать на ночь — чтобы песок не промерзал и не засорялся. Каждый игровой участок огражден зелеными насаждениями — кустарниками и благородным деревьями".