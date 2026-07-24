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lapshin-89 Авиация

В Тюмени открыли вторую очередь терминала международного аэропорта Рощино

© vsluh.ru

В Тюмени сегодня состоялось открытие второй очереди терминала международного аэропорта Рощино — значимого этапа масштабной реконструкции, завершение которой запланировано на 2027 год. Площадь второй части терминала увеличена до 13 тысяч кв. м, что позволит принимать до 1520 пассажиров в час вместо прежних 400.

© vsluh.ru

Благодаря этой модернизации аэропорт приобретет новые важные преимущества:

  • пропускная способность увеличится до 1960 человек в час (1520 человек по внутренним линиям и 440 — по международным);
  • общая площадь здания достигнет впечатляющих 46 тысяч квадратных метров;
  • уже установлены 22 современные стойки регистрации для внутренних рейсов плюс одна для негабаритного багажа и три автоматические ленты выдачи багажа;
  • пассажиры получили доступ к удобству использования семи телетрапов.
© vsluh.ru
© vsluh.ru
© vsluh.ru

Компания «Новапорт Холдинг», владелец аэропорта, начала реконструкцию в 2023 году. По проекту площадь воздушной гавани увеличится вдвое, пропускная способность — втрое. Телескопических трапов будет семь, и они уже работают. Вырастет количество стоек регистрации с 15 до 39. Все работы идут по плану, и это с учётом, что на время стройки аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме.

© vsluh.ru

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Источник: vsluh.ru

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