В Кабардино-Балкарии вывели новые гибриды кукурузы, которые созревают в рекордно короткие сроки

Селекционеры из Кабардино-Балкарии вывели и передали для испытания в 2018 году четыре гибрида зерновой кукурузы с коротким периодом вызревания — для центральной части России и юга Сибири, сообщил директор предприятия ИПА «Отбор», где созданы гибриды, Расул Князев.

«В этом году мы передаем четыре новых гибрида зернового направления на сортоиспытания в регионах. Среди них есть гибриды очень раннеспелой группы, которые позволяют получить более зрелое зерно в регионах, где кукуруза не успевала вызреть полностью. Например, их можно сеять в Нижегородской, Владимирской и Рязанской областях, можно в восточных областях — в Сибири и на Дальнем Востоке», — сказал он.

Собеседник уточнил, что период созревания раннеспелых гибридов 90-100 дней, что лучше всего подходит для регионов с коротким летом: посеянная в начале мая кукуруза будет готова к уборке в конце августа — начале сентября.

«Большинство существующих ранних гибридов за такое время полностью созревают, но не успевают просохнуть настолько, чтобы было экономически рентабельно досушивать их на зерно. А этот гибрид к концу августа избавится от большей части влаги», — сказал директор компании.

По его словам, сейчас на рынке представлено всего несколько подобных сортов.

Князев отметил, что кукуруза селекции ИПА «Отбор», районированная для разных условий, выращивается во многих регионах РФ: от Кабардино-Балкарии до Ярославской, Тверской, Кировской, Тюменской, Свердловской областей, которые считаются самыми северными районами в РФ, пригодными для производства этой сельхозкультуры.