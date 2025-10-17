MAX
В Кабардино-Балкарии открыто новое отделение скорой помощи

Новый корпус площадью 1,2 тысячи квадратных метров разделен на три зоны для пациентов различной степени тяжести.

В отделении есть свои диагностические кабинеты: УЗИ, рентгена, компьютерной томографии, эндоскопии, перевязочные, противошоковый и операционный залы. Это позволит оказывать полный комплекс специализированной помощи.Упрощена маршрутизация пациентов в соседние корпуса больницы через крытые переходы.

Источник: tass.ru

