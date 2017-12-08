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Медучреждения

В Магадане открыли радиологический корпус онкодиспансера

  •  © www.49gov.ru
В Магаданской области открыли передовой медицинский центр для борьбы с онкологическими заболеваниями. За два года в столице Колымы возвели современное здание площадью более 5 тыс. кв. метров. На них расположились отделения радиотерапии и радионуклидной диагностики.

Общая стоимость проекта составила более 1,5 млрд рублей.

Две трети суммы были предназначены для закупки современной медицинской техники.

Ставить диагнозы и лечить от чужеродных клеток-агрессоров будут с помощью томографов, гамма-камер и лучевого оборудования ведущих отечественных и зарубежных фирм. Появились и новые приборы для операционного и реанимационного отделений. Ранее мощности Магаданского областного онкологического диспансера позволяли обеспечить лучевую терапию для не более 35% онкологических больных. По действующим нормам, этот показатель должен составлять не менее 60% от общего числа нуждающихся.

  •  © www.49gov.ru

 https://vademec.ru/news/2...oimostyu-1-5-mlrd-rubley/ 

https://www.49gov.ru/press/press_releases/index.php?id_4=30755

Магаданская область, новое медучреждение, модернизация здравоохранения
  • Human RS Human RS
    08.12.1717:11:12

    Видео и фото по теме:

    ©Видео с youtube.com

    •  © 49gov.ru

    •  © 49gov.ru

    •  © 49gov.ru

    •  © 49gov.ru

    •  © 49gov.ru

    •  © 49gov.ru

    •  © 49gov.ru

    Отредактировано: Human RS~17:13 08.12.17
    #984705
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