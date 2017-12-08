В Магадане открыли радиологический корпус онкодиспансера
Общая стоимость проекта составила более 1,5 млрд рублей.
Две трети суммы были предназначены для закупки современной медицинской техники.
Ставить диагнозы и лечить от чужеродных клеток-агрессоров будут с помощью томографов, гамма-камер и лучевого оборудования ведущих отечественных и зарубежных фирм. Появились и новые приборы для операционного и реанимационного отделений. Ранее мощности Магаданского областного онкологического диспансера позволяли обеспечить лучевую терапию для не более 35% онкологических больных. По действующим нормам, этот показатель должен составлять не менее 60% от общего числа нуждающихся.
08.12.1717:11:12