В волгоградской области запустили новую линию цеха инкубации цыплят

В селе Можайское сельскохозяйственным производственным кооперативом «Племптица-Можайское» запущена 3-я очередь цеха инкубации цыплят. Открытие новой линии приурочили к важной дате — сегодня предприятию исполняется 50 лет.

Вместимость 29 новых инкубационных шкафов составляет примерно 468 тысяч штук яиц. С запуском новой линии вывод суточных цыплят увеличится на 2,5 млн голов в год. По предварительным расчётам, запуск новой линии позволит получать предприятию дополнительную прибыль до 16 млн рублей в год.

Новый инкубационный цех, в котором открылась 3-я линия, был введен в эксплуатацию в июле 2017 года. Его помещения позволяют выполнять все технологические операции — от завоза яиц и до рождения цыплят. Стоимость реконструкции составила 54 млн рублей. Часть средств предприятию компенсировала область — хозяйство получило субсидию в сумме более 18 млн рублей на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений малых птицеводческих ферм.

Общий объем господдержки предприятию в 2017 году составил 26,608 млн рублей: 7 млн рублей — федеральные и 19,608 млн рублей — областные средства.