В Вологодской области запущен новый промышленный птичник

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26 марта в посёлке Ермаково Вологодского округа введён в эксплуатацию новый птицеводческий комплекс компании «Русагрообъединение». Запущены первые два промышленных птичника и один птичник для содержания молодняка поголовьем 140 тыс. голов птицы.

Весь комплекс включает в себя 8 промышленных птичников для содержания кур-несушек и 4 площадки для выращивания молодняка.

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 2,4 миллиарда рублей.

В настоящее время выполняются работы по строительству здания для сортировки яйца, закуплена яйцесортировальная машина.

По итогам реализации инвестпроекта планируется увеличить объём производства яйца практически в два раза: с 336 до 664 миллионов штук.

В птицеводстве Вологодской области используются современные технологии. На птицефабриках содержатся высокопродуктивные кроссы кур, которые обладают высоким генетическим потенциалом. Здесь модернизируют оборудование и постоянно совершенствуют технологии содержания и кормления птицы. В итоге продукция компании ООО «Русагрообъединение» под слоганом «Вологодское то самое» известна в других областях страны.

Появление новых птицеводческих объектов позволит создать новые рабочие места. Количество рабочих мест на производственных площадках увеличится с 350 до 430, а выплаты в областной бюджет — на 250 миллионов рублей.

Птицефабрики были образованы в середине прошлого столетия на базе отделений совхозов Вологодского района. Промышленное производство яйца на птицефабрике началось с породы кур «Русская белая», продуктивность которой в 1965 году находилась на уровне 166 яиц на куру-несушку. Специалисты постепенно перешли на клеточное содержание птицы с автоматизированными технологическими процессами. За одну пятилетку рост валового производства яйца увеличился в пять раз и составил 28,2 миллиона яиц в год.

Кроме производственных площадок в поселках Ермаково и Грибково компания «Русагрообъединение» построила в Ермакове технологический центр, где размещен склад с отгрузкой продукции. Оптово-розничные склады работают в Вологде и Череповце.

Произведенная продукция реализуется как на территории Вологодской области, так и за ее пределами — в Московской, Ленинградской, Архангельской, Ярославской областях. Основные клиенты предприятия — федеральные торговые сети, в том числе и те, которые представлены на Вологодчине.

Фото — https://vologda...ac5p77388390456

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