

В Московской области сформирован новый ремонтный батальон ВДВ

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1 декабря 2017 года завершились организационные мероприятия по формированию отдельного ремонтно-восстановительного батальона в Московской области.

«Отдельный ремонтно-восстановительный 150-ый батальон сформирован в Московской области», — заявил заместитель командующего ВДВ по МТО генерал-майор Нариман Тимергазин.

Он пояснил, что батальон комплектуется по смешанному принципу, и большую его часть составляют военнослужащие по контракту,

Батальон способен самостоятельно, без привлечения сил и средств военных округов охватить 100% потребности войск в восстановлении машин, действуя, при этом, как в составе наземной группировки войск, так и с воздушным десантом в районе их предназначения.

Опыт применения войск за период 2010-2017 гг. выявил необходимость возрождения ранее существовавшей самостоятельной системы восстановления военной техники. В результате этого было принято решение о формировании отдельного ремонтно-восстановительного батальона центрального подчинения.