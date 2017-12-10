Обустраивается российская провинция

В этом репортаже вы не увидите шедевров архитектуры. Здесь обычные набережные и скверы. Но кирпичик за кирпичиком хорошеет и благоустраивается моя провинция.

1. В Белгороде 29 ноября открылась обновлённая набережная Везёлки

Ранее набережная Везелки состояла из отрезанных друг от друга неблагоустроенных территорий. Теперь же эти части объединили, а берега реки связали пешеходными маршрутами. Также на набережной появились деревянные террасы, по которым можно спуститься к воде.

Территория набережной делится на три тематических блока. Так, для отдыха детей отведён центральный участок у парка Победы и детского парка «Котофей», для отдыха студентов предусмотрен участок у Белгородского государственного университета, а территория у музея-диорамы приспособлена для тихого отдыха.

По просьбе горожан были оборудованы площадка для выгула собак, две детские и одна спортивная площадка. Кроме того, по набережной проложили велодорожки, уложили более 1,5 тысяч квадратных метров гравийного покрытия и 10 тысяч квадратных метров плитки, установили более 14 километров бордюров, 202 светильника, 114 скамеек и 70 урн. Там были отремонтированы существующие объекты инфраструктуры и проведено дополнительное озеленение на площади 57 тысяч квадратных метров. Чтобы набережная выглядела красивой в любое время года, на ней высадили хвойные деревья и травы, которые цветут ранней весной.

Горожане смогут проводить время на набережной и в зимнее время. Там смогут появиться катки и ледяные горки, лыжня, а также будут установлены отапливаемые павильоны.

Дизайн-проект набережной был разработан архитекторами КБ «Стрелка» и реализован компанией «Белгородоблпроект».





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2. Благоустройство набережной канала имени Москвы завершилось в Химках

«В Химках благоустроили более 800 м набережной канала имени Москвы вблизи нового жилого комплекса «Маяк». Здесь работает бесплатный Wi-Fi, установлены камеры видеонаблюдения, освещение, лавочки, ограждение. Также на территории есть кафе и детская площадка.

В рамках проводимых работ вдоль акватории канала установлено чугунное ограждение, освещение, лавочки. Напольное покрытие прогулочной зоны состоит из плитки с гранитной крошкой.

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации, благоустройство набережной началось 16 сентября 2017 года. Финансирование работ производится из внебюджетных источников в рамках отдельных соглашений, заключенных между администрацией Химок и застройщиками.



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3. В Кемерово «отремонтировали» бульвар Строителей.

Работы шли с 13 июля по 15 октября. Специалисты привели в порядок 15 тыс.м2 пешеходных дорожек, уложили более 7 тыс. м2 тротуарной плитки, высадили 85 деревьев и 600 кустарников. На территории бульвара появились новые детские площадки и велодорожки.Отремонтирована проезжая часть бульвара Строителей.



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4. Южно-Сахалинск обустраивается

Пять дворов и три сквера отремонтировали по проекту «Комфортная среда» в Южно-Сахалинске.

Ремонт дворов включал в себя укладку нового асфальтобетонного покрытия проездов и пешеходных дорожек, бордюров, установку детских и спортивных площадок с безопасным мягким резиновым покрытием.

Наведён порядок в скверах имени мореплавателей Крузенштерна, Невельского и Головнина.

На реализацию проекта было выделено более 136 млн. рублей.





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5. В Приморье в Чугуевском сельском поселении благоустроена территория местного парка

Данная территория является одним из любимых мест отдыха жителей поселения.

«В прошлые годы мы отремонтировали обелиск погибшим воинам, а теперь привели в порядок и прилегающую территорию», — рассказали в администрации поселения.

В рамках реконструкции уложили покрытие из тротуарной плитки, установили скамейки, урны, сделали леерное ограждение, разбили клумбы, заменили бордюрный камень, убрали старые деревья.

«Значительные работы провели и по освещению парка — заменили лампы уличного освещения на светодиодные светильники, смонтировали подсветку самого памятника», — уточнили специалисты.

Кроме этого, в населённом пункте завершаются работы по ремонту трёх дворовых территорий — сейчас на них заканчивают монтаж детских игровых комплексов.

На сегодняшний день в Приморье специальными комиссиями приняты благоустроенные 231 дворовая и 51 общественная территория. Основные работы, которые сейчас ведутся, это установка малых архитектурных форм, детских площадок и спортивных тренажёров. Все работы на этих объектах закончим до конца 2017 года.

Программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана на 6 лет, 2017 год — пилотный. На реализацию проекта в этом году в Приморье предусмотрено более 500 млн. рублей.

6. 26 ноября в Саратове на территории ФОК «Звёздный» состоялось открытие многофункциональной спортплощадки для занятий современными видами спорта. За последние годы в Саратове открылось более 60 площадок для занятий воркаутом, ставшим популярным видом спорта.

Усановлено современное тренажёрное оборудование, созданное по российским разработкам. В сочетании с соседними спортобъектами -комплексами «Звёздный» и «Юность», площадкой для пляжных видов спорта — здесь создан полноценный спортивный центр. Здесь одновременно может заниматься до 300 человек.

Многофункциональная спортивная площадка предназначена для тренировок по воркауту, боевым видам спорта, кроссфиту, стрейчингу, занятий силовыми упражнениями. Обустроена специальная зона для подготовки и выполнения нормативов ГТО. На спортплощадке предусмотрены специальные объекты для людей с ограниченными физическими возможностями. Рядом размещено современное мини-футбольное поле. На обустройство спортобъекта из регионального бюджета было выделено 11 млн. рублей.

Боксёр Батыр Козаев из клуба «Витязь» отметил, что они вместе с друзьями уже опробовали ринг и боксёрские груши: «Очень современно и красиво всё сделано, всё спортивное оборудование — высочайшего уровня. Это большое событие для всего саратовского спорта. Наш клуб обязательно будет проводить здесь тренировки».

7. В столице Забайкальского края Чите после благоустройства открыты 2 площади: Декабристов и имени Ленина.

На площади имени Ленина подрядной организацией ООО «Регион-Строй» выполнены работы по устройству покрытия площади из вибропрессованной брусчатки толщиной 80 мм, произведено асфальтирование центрального проезда с установкой бордюров из гранита, созданы условия для безбарьерной среды путем установки пандусов для инвалидов-колясочников, установлены малые архитектурные формы. В целях озеленения территории площади произведена посадка кустарников. проведены работы по демонтажу гранитного камня сцены и оформлением её в едином с площадью архитектурном решении. Произведена замена подземных коммуникаций.

Финансирование работ по благоустройству площади имени Ленина осуществляется из средств бюджета Забайкальского края и федерального бюджета в размере 51 млн. рублей, На ремонт площади Декабристов выделено 40 млн. рублей.

Сообщение подготовлена совместно с Human RS

https://360tv.ru/news/obschestvo/v-himkah-na-naberezhnoj-kanala-imeni-moskvy-pojavilas-novaja-zona-otdyha/

http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=143052235&postcount=119

http://amurmedia.ru/news/630651/

http://www.primorsky.ru/news/137084/

http://saratov.gov.ru/new..._sovremennymi_vidami_spo/

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/08/62083.html

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/10/60285.html