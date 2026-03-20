На трассе первой российской высокоскоростной магистрали в 2026 году заработали 4 завода по производству железобетонных свай.

Три предприятия расположены в Тверской области, одно — в Московской. Производство на них ведется в круглосуточном режиме, ежедневно выпускается 360 свай, общая численность персонала на площадках составляет около 700 человек.

За все время реализации проекта ВСМ этим четырем предприятиям предстоит изготовить больше 200 тыс. единиц продукции

Технологический процесс производства свай для ВСМ включает несколько этапов: сборку арматурного каркаса, приготовление бетонных смесей по индивидуальным рецептурам, бетонирование и отгрузку готовой продукции. Состав бетона подбирается под конкретные инженерно-геологические условия трассы и проходит лабораторный контроль по параметрам морозостойкости, водонепроницаемости и несущей способности. Для ускорения твердения бетона применяются электропрогрев и термоматы.

Массовое устройство свайных полей вызвано сложными грунтовыми условиями на значительной части трассы ВСМ, включая заболоченные участки и слабые водонасыщенные грунты. Свайное основание позволяет минимизировать осадку земляного полотна и гарантировать стабильность геометрии пути при эксплуатации на высоких скоростях. Всего на протяжении всей магистрали предстоит погрузить более миллиона свай, для чего в регионах прохождения трассы будет развернуто 14 заводов для их выпуска. Это объекты российской компании «Нацпроектстрой».