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Транспорт и логистика

Новости РЖД

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По третьему главному пути между станциями Череповец-II — Кошта СЖД прошел первый поезд. С вводом в эксплуатацию третьего пути на этом участке завершен очередной этап реконструкции Череповецкого железнодорожного узла.

Строительство продолжалось немногим более года и велось в непростых условиях. Новый путь приходилось укладывать в непосредственной близости от существующих путей, при этом через данный участок ежесуточно транзитом проходит около 130 поездов, и все работы по реконструкции необходимо было проводить так, чтобы не препятствовать грузопотоку.

«Третий путь позволит существенно повысить пропускную способность перегона, — рассказал начальник Северной железной дороги Валерий Танаев. — Прежде всего, он облегчит передачи поездов с местным грузом между предприятиями, расположенными на узле, не мешая транзитному потоку, который с каждым годом растет на 3-5%".

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Следующим этапом развития Череповецкого узла (2018-2019 годы) станет строительство трех дополнительных и удлинение тринадцати существующих приемоотправочных путей транзитного парка на станции Череповец-II, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

На Юго-Восточную магистраль поступили две новые путевые машины

Две новые путевые машины — РПБ-01 и автомотриса АС-01 — поступили в Дирекцию по эксплуатации и ремонту путевых машин ЮВЖД в соответствии с инвестиционной программой ОАО «РЖД». Первая предназначена для рационального распределения балласта, а также очистки щебня на пути, вторая — для доставки к месту проведения работ крупных ремонтных бригад.

В 2016 году дирекция приобрела и ввела в эксплуатацию в общей сложности 12 новых путевых машин, которые используются для замены рельсошпальной решетки и стрелочных переводов, глубокой очистки и послойной укладки щебня, уборки излишков балласта, очистки водоотводов и других видов деятельности. Новая техника значительно превосходит старые аналоги по производительности: машины оснащены компьютерами, видеокамерами, средствами беспроводной связи. Улучшены условия труда машинистов: кабины управления оборудованы системами отопления и кондиционирования, удобными креслами. Новая техника позволяет повысить качество текущего содержания и ремонта железнодорожного полотна на главном железнодорожном ходу в границах ЮВЖД.

  •  © vestivrn.ru
  •  © vestivrn.ru

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=656&layer_id=4069&refererLayerId=3307&page3307_810=7&id=90681

Пост был сделан с содействием блогера Human RS!

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=656&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=90932

логистика, РЖД
  • Human RS Human RS
    10.12.1719:40:31

    Наверное все же лучше блог Дорожное строительство, так поточнее будет    

    Еще фото с завершения строительства и запуска движения:

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    #985288
  • A_SEVER A_SEVER
    10.12.1719:50:51

    между станциями Череповец-II — Кошта

    В этом году ехал на поезде Санкт-Петербург — Вологда через Череповец (а железная дорога там идёт вдоль металлургического комбината «Северсталь»), и впервые своими глазами увидел этот завод — впечатляет!

    На первой фотографии поста виден маленький кусочек завода, а он тянется вдоль железной дороги аж на 7 км!    

    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: A_SEVER~19:56 10.12.17
    #985293
    • Влади75 Влади75
      10.12.1723:38:15

      Часто ездил на скором 39 Алма-Ата-Ленинград и на 40 в обратную сторону,проезжал Череповец,грандиозное предприятие…

      #985380
      • A_SEVER A_SEVER
        11.12.1700:08:16

        ,проезжал Череповец,грандиозное предприятие…
        Нашёл подходящее видео:

        ©Видео с youtube.com

        В самом начале поезд как раз проходит станцию Кошта, потом видна станция Череповец-II, и заканчивается видео на станции Череповец-I.

        #985400
      • Нет аватара termometrix
        11.12.1701:06:06

        Одно из крупнейших в мире.

        А сегодня шапка на сайте Скайскреперсити была фотка с Магнитогороска!   

        Отредактировано: termometrix~01:06 11.12.17
        #985428
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