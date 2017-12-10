Новости РЖД

По третьему главному пути между станциями Череповец-II — Кошта СЖД прошел первый поезд. С вводом в эксплуатацию третьего пути на этом участке завершен очередной этап реконструкции Череповецкого железнодорожного узла.

Строительство продолжалось немногим более года и велось в непростых условиях. Новый путь приходилось укладывать в непосредственной близости от существующих путей, при этом через данный участок ежесуточно транзитом проходит около 130 поездов, и все работы по реконструкции необходимо было проводить так, чтобы не препятствовать грузопотоку.

«Третий путь позволит существенно повысить пропускную способность перегона, — рассказал начальник Северной железной дороги Валерий Танаев. — Прежде всего, он облегчит передачи поездов с местным грузом между предприятиями, расположенными на узле, не мешая транзитному потоку, который с каждым годом растет на 3-5%".

Следующим этапом развития Череповецкого узла (2018-2019 годы) станет строительство трех дополнительных и удлинение тринадцати существующих приемоотправочных путей транзитного парка на станции Череповец-II, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

На Юго-Восточную магистраль поступили две новые путевые машины

Две новые путевые машины — РПБ-01 и автомотриса АС-01 — поступили в Дирекцию по эксплуатации и ремонту путевых машин ЮВЖД в соответствии с инвестиционной программой ОАО «РЖД». Первая предназначена для рационального распределения балласта, а также очистки щебня на пути, вторая — для доставки к месту проведения работ крупных ремонтных бригад.

В 2016 году дирекция приобрела и ввела в эксплуатацию в общей сложности 12 новых путевых машин, которые используются для замены рельсошпальной решетки и стрелочных переводов, глубокой очистки и послойной укладки щебня, уборки излишков балласта, очистки водоотводов и других видов деятельности. Новая техника значительно превосходит старые аналоги по производительности: машины оснащены компьютерами, видеокамерами, средствами беспроводной связи. Улучшены условия труда машинистов: кабины управления оборудованы системами отопления и кондиционирования, удобными креслами. Новая техника позволяет повысить качество текущего содержания и ремонта железнодорожного полотна на главном железнодорожном ходу в границах ЮВЖД.

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=656&layer_id=4069&refererLayerId=3307&page3307_810=7&id=90681

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