В Якутии запущено производство бытовых твердотопливных котлов длительного горения

Компания «Саха Липснеле», резидент ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» Якутии, запустила производство твердотопливных котлов длительного горения в Якутске. Статус резидента территории опережающего развития «Индустриальный парк «Кангалассы» инвестору присвоен в 2016 году.

Объем капиталовложений в проект составил 35 млн. рублей, создано 11 рабочих мест.

На производственной площадке площадью 0,64 Га компания выпускает твердотопливные котлы длительного горения мощностью 10 кВт, 20 кВт и 40 кВт под маркой «Liepsnele». Котлы предназначены для обогрева жилых, бытовых и производственных помещений.

Как отметил директор компании «Саха Липснеле» Пуд Тимофеев, в настоящее время северные и центральные районы республики не охвачены централизованным тепло- и газоснабжением. «Создание производства твердотопливных котлов, адаптированных к эксплуатации в экстремальных климатических условиях Арктики представляется необходимым для обеспечения качественными условиями проживания населения республики. В настоящее время мы установили более 750 котлов в различных районах Якутии и ведем активную работу по выходу на рынки соседних регионов со схожими климатическими условиями», — добавляет руководитель. Специалисты компании осуществляют не только производство твердотопливных котлов, но и обеспечивают монтаж, подключение и контролируют эксплуатацию.

Территория опережающего развития «Индустриальный парк «Кангалассы» создана постановлением Правительства РФ № 877 от 21 августа 2015 года. В настоящее время в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 23 заявки на получение статуса резидента данной ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 5 млрд рублей с перспективой создать более 1 тысячи рабочих мест. Резидентами ТОР «ИП «Кангалассы» являются 10 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 2 млрд рублей, планируется создать около 300 рабочих мест.

В этом году в ТОР «"Кангалассы» запущено 4 производства.